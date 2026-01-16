사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

김혜윤이 '선재 업고 튀어' 종영 약 2년 만에 차기작으로 돌아온다. 그는 'SKY 캐슬'을 통해 연기력을 인정받은 데 이어 '어쩌다 발견한 하루'에서 로운과 호흡을 맞췄고 '선재 업고 튀어'에서는 변우석과의 핑크빛 케미로 남우들의 인기를 배가하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다. 김혜윤은 이번 작품에서 자기보다 3살 어린 우즈베키스탄 혼혈 배우 로몬과 호흡을 맞춘다.오는 16일(금) 첫 방송 예정인 SBS 새 금토 드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 14일 은호(김혜윤 분), 강시열(로몬 분), 그리고 각기 다른 사연과 인연으로 얽힌 또 다른 이들의 등장을 예고하는 '예측 불가' 하이라이트 영상을 공개했다.'오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다. 이제껏 본 적 없는 새로운 구미호 세계관 위로, 현실과 상상을 넘나드는 유쾌하고 재기발랄한 이야기를 그린다. 무엇보다 '로코 요정' 김혜윤과 '라이징 스타' 로몬의 만남 그 자체로 드라마 팬들의 기대를 뜨겁게 달구고 있다.첫 방송을 이틀 앞두고 공개된 하이라이트 영상은 'MZ 구미호' 은호의 과거 모습과 "난 인간이 되지 않을 거야. 난 인간을 사랑하지도 않을 거고. 비참하게 살다가 불행하게 죽지도 않을 거야"라는 슬픈 목소리로 시작부터 이목을 집중시킨다. 그의 기구한 호(狐)생사가 궁금해지는 한편 '구미호보다 못한' 취급하던 인간 강시열과 한 이불(?) 속에서 나타난 은호의 등장은 이들의 관계 변화에 대한 호기심을 불러일으킨다.'인간이 되기 싫어 선행도 남자도 거부하는 괴짜 구미호' 은호에게 인간 세상을 산다는 건, 마치 게임 '현질'을 하듯 "고생 없이, 재밌는 것만 즐기는 것"이다. 그런 그가 '축구밖에 모르고 자기밖에 모르는 슈퍼스타 축구선수' 강시열과 어쩌다 보니 '운명'으로 지독하게 얽힌다. 그리고 그 시작에는 '4부 리그에서도 방출당한 비운의 축구선수' 현우석(장동주 분)이 있다."사실은 나 이렇게는 못 그만두겠어"라는 현우석의 간절함에 강시열이 은호의 소원 명함을 꺼내 든 것. 자기 능력을 의심하는 강시열에게 보란 듯, 은호는 현우석의 소원을 이뤄주고 강시열에게 대가를 치르게 한다. "내가 너희 둘의 운명을 바꿔 놨어"라는 은호의 의미심장한 한 마디와 "나는 그렇게 못 살아. 아니, 안 살아!"라는 강시열의 울분 가득한 외침이 대비를 이루며 궁금증을 증폭시킨다.여기에 '수백 년 전 은호와 함께 지냈던 친언니 같은 구미호' 금호(이시우 분)부터 '돈이면 안 되는 게 없는 금수그룹 4세'이자 은호의 VIP 고객 이윤(최승윤 분), '구미호를 사냥하러 온 정체불명의 박수무당' 장도철(김태우 분) 등 낯설고도 기묘한 존재들의 등장도 심상치 않다.'기어코 구미호에게 다가온 선택의 순간'이라는 문구에 이어진 은호와 강시열의 달라진 분위기는 심장을 두근거리게 한다. '제멋대로' 구미호 은호가 뭉텅이로 빠져나간 도력도, 처음으로 느껴본 사랑도 찾을 수 있을지 귀추가 주목된다.'오늘부터 인간입니다만'은 오는 16일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr