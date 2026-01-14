사진제공=JTBC

김장훈, 배기성, 자두가 '아는 형님'에 출연한다.추억을 소환할 가수 3인방 김장훈, 배기성, 자두가 JTBC 예능 '아는 형님'에 출연한다. 1990년대와 2000년대를 주름잡고, 최근까지 활발하게 활동을 펼치고 있는 이들은 '아는 형님'에 처음 출연해 형님들과 색다른 케미를 보여줄 예정이다.'나와 같다면', '내 생에 봄날은', '김밥' 등 수많은 히트곡을 배출해 낸 노래 고수 3인방은 '아는 형님'에서 추억을 소환할 90년대 히트곡 메들리 공연을 펼친다. 특히 2부에서는 치열한 노래 대결을 통해 최고의 보컬 한 명을 뽑는다고 해 궁금증을 더한다.김장훈, 배기성, 자두가 출연하는 '아는 형님'은 1월 말 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr