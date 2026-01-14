/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC '구해줘! 홈즈'

방송인 김대호가 2억 5천만원대 예산의 집을 임장한다. 김대호는 달동네 2억 주택 옆집을 매매, 4개월 동안 리모델링을 했다고 공개, 2채의 자가를 가지게 됐다고 밝힌 바 있다.15일(목) 방송되는 MBC ‘구해줘! 홈즈’(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 ‘홈즈’)에서는 배우 안재현과 김대호가 서울에 사는 30대 싱글남들의 집을 임장하러 떠난다.이날 방송에서는 30대 싱글남들의 집을 살펴보기 위해 연예계 대표 ‘혼사남’인 ‘끝써티’ 안재현과 ‘영포티’ 김대호가 출격한다. 두 사람은 대한민국 30대 평균 순자산인 ‘2억 5천만 원대’ 예산으로 서울에서 구할 수 있는 집을 직접 임장하며, 경제활동이 가장 활발한 시기이자 결혼과 취미 등 각기 다른 로망을 품은 30대 싱글남들의 다양한 주거 형태를 살펴본다.안재현과 김대호는 ‘2억 5천만 원대’로 구할 수 있는 방 3개 전셋집 매물을 임장한다. 그 어떤 인테리어나 연출 없이, 30대 남성의 현실적인 일상이 고스란히 담긴 ‘극사실주의 자취방’이 공개되자, 현관에 들어선 안재현은 “친구 집에 놀러 온 것 같다”며 웃음을 터뜨리고, 김대호 역시 “이제 마음이 좀 편하다. 마치 내 집 같은 현실감”이라며 깊은 공감을 드러냈다.거실 곳곳에 쌓인 분리수거 쓰레기와 세탁기 위에 밀린 빨랫감까지, 집을 둘러볼수록 날 것 그대로의 생활감이 드러나자 안재현은 “이게 뭐야?”를 연발하며 놀란 반응을 보인다. 반면, 김대호는 “난 다 알겠다”, “다 이해가 된다”며 집주인의 입장을 대변하듯 적극적으로 나선다. 이를 지켜보던 김숙은 “공간 자체는 넓고 활용도도 좋아서 이 정도면 충분히 괜찮다”며 현실적인 시선을 더한다.한편 현실 생활에 최적화된 생활용품 배치를 발견한 두 사람은 “보통의 30대 싱글남은 다 이렇게 산다”며 고개를 끄덕인다. 특히 한겨울임에도 거실 한가운데 놓인 선풍기를 본 김대호는 “어차피 여름은 또 온다”며 계절을 따지지 않는 현실주의 면모를 드러낸다. 또한 김대호는 “동선이 다 보인다”며 집 안에 놓인 물건들을 하나하나 짚으면서 집주인의 출근 루틴을 줄줄이 예측해 웃음을 자아낸다. 흡사 김대호의 도플갱어가 사는 듯한 집에 주우재는 “대호 형의 세컨하우스 아니냐”며 일침해 웃음을 더한다.이때 오늘의 의뢰인인 ‘나는 SOLO’ 24기 영철이 임장 중 깜짝 방문하며 또 다른 재미를 더한다. 다마스를 타고 등장한 영철은 수원 옥탑방에 거주중인 30대 싱글남으로, 유도장을 운영 중인 서울에서의 자취를 꿈꾸며 의뢰를 신청했다고 밝힌다. 영철의 사연을 들은 안재현과 김대호는 자신들이 지나온 30대를 떠올리며 현실적인 조언과 따뜻한 격려를 아끼지 않았다고 한다.그러나 분위기는 곧 반전된다. 김대호가 여자친구 유무에 대한 기습 질문을 던지자, 영철은 잠시 머뭇거리며 의미심장한 반응을 보인다. 이어진 대답에 김대호는 배신감을 드러내며 “방이나 보자”며 자리를 박차고 일어났는데, 과연 영철의 대답은 무엇인지 궁금증을 자아낸다.MBC '구해줘! 홈즈' 서울에서 30대 싱글남 집 찾기 편은 오는 15일 목요일 밤 10시, MBC를 통해 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr