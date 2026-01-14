사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
그룹 아이브 멤버 장원영이 달라진 분위기를 뽐냈다.

장원영은 지난 13일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 장원영이 타이트한 블랙 룩을 착용한 채 여러 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 긴 생머리의 그는 다소 달라진 분위기를 풍기기도 해 눈길을 끌었다.

한편 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다. 지난해 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발하게 활동 중이다.장원영은 현재 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있다. 또 최근에는 자신의 SNS에 'for_evercherry10'(포에버체리10)이라는 새로운 계정과 이름의 초성 'ㅈㅇㅇ'을 따 제작한 체리 로고를 공유했다. 이에 누리꾼들 사이에서는 "브랜드 론칭이냐 아니면 솔로 데뷔냐"라는 추측이 쏟아졌다.
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지