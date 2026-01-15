한소희 삽질하고 정영주 삭발했다…'프로젝트 Y' 파워 캐릭터 플레이[TEN피플]

사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y' 스틸. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

'프로젝트 Y' 스틸. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

한소희, 전종서는 한밤중에 무덤을 파헤쳤고, 정영주는 머리를 빡빡 밀었다. 영화 '프로젝트 Y'(감독 이환) 속 모습이다. 주인공 한소희, 전종서의 워맨스 케미뿐만 아니라 다채로운 캐릭터 플레이가 '프로젝트 Y'를 보는 재미를 더한다.오는 21일 개봉 예정인 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 한가운데서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 모든 걸 잃고 돈과 금괴를 훔치게 되는 이야기. '박화영'(2018), '어른들은 몰라요'(2021)를 통해 가출팸, 비행 청소년의 이야기를 다뤘던 이환 감독이 세계관을 확장해 '프로젝트 Y'에서는 유흥가 인물들의 밑바닥 삶을 들여다봤다.이야기를 이끌고 가는 큰 축은 역시나 주인공 한소희, 전종서다. 한소희는 유흥가 종업원 미선 역을, 전종서는 불법 콜택시를 운영하는 도경 역을 맡았다. 미선은 겉으로는 여리지만 결정적 순간에는 강단 있고 결단력 있는 모습을 보여준다. 한소희의 고혹적인 외모와 상반되게, 캐릭터는 기구한 사연을 갖고 있다는 점이 반전 포인트다.또 다른 주인공 전종서가 연기한 도경은 터프해 보이지만 유리처럼 깨지기 쉬운 내면을 지닌 복합적 캐릭터다. 거친 에너지를 지닌 도경 캐릭터와 날 것 같은 에너지를 지닌 배우 전종서가 만나 시너지가 발생한다.추운 겨울 한복판 암흑의 밤, 미선과 도경이 돈과 금괴가 묻힌 무덤을 파묘하는 장면은 영화의 전환점이 되는 포인트다. 긴장감이 상승하고 미선과 도경의 절박함이 끌어오른다.두 주인공 한소희와 전종서는 추운 날 이 '삽질신'을 찍었다고. 한소희는 "죽을 뻔했다"고 비하인드를 전했다. 전종서도 "소희 배우도 그랬을 건데, 태어나서 삽질을 처음 해봤다. 힘들었다"고 털어놨다.'프로젝트 Y'는 주인공뿐만 아니라 조연 캐릭터들까지 살아 숨 쉰다. 조연들이 주연에 가려지지 않고 그 자체로 존재감이 뚜렷하다.살인을 서슴지 않는 황소 역할에 잔혹함을 더하기 위해 삭발한 정영주는 등장만으로도 분위기를 압도한다. 정영주는 "카메라 앞에서 한 번 더 삭발로 연기할 수 있다는 건 배우로서 '럭키'하다고 생각했다"고 말했다. 미선의 양엄마이자 도경의 친엄마 역인 김신록은 극한의 상황에서 처절한 모성애를 보여주며 뭉클함을 자아낸다.미선과 도경이 훔친 돈과 금괴의 원주인인 토사장은 영화에서 악(惡) 그 자체로 그려진다. 토사장 역에 몰입한 김성철은 인간미라곤 찾아볼 수 없어 소름 끼치게 한다. 이재균은 돈과 욕망에 따라 움직이는 석구 역을 맡았는데, 방해꾼으로서 여러 갈등을 유발하며 극을 다이내믹하게 만든다. 토사장 아내 역인 유아는 피칠갑부터 욕설까지 스크린 데뷔작부터 강렬한 인상을 남긴다.각 인물은 각자의 동기와 선택에 따라 서로 다른 대가를 치르게 된다. '프로젝트 Y'는 범죄극이자 고도의 인간 심리극이기도 한 작품이다. 개성 넘치는 등장인물과 캐릭터 그 자체가 된 배우들의 열연은 작품의 메시지를 생생하게 전달한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr