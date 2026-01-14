[단독] '신세계 장녀' 애니, 콜롬비아대 복학…5월까지 학업 전념

/ 사진=텐아시아DB

K팝 혼성 그룹 올데이프로젝트(ALL DAY PROJECT) 멤버 애니(본명 문서윤)가 휴학을 끝내고 콜롬비아대학교(Columbia University) 2026년 봄학기에 복학한다.14일 텐아시아 취재에 따르면 애니는 오는 20일께 개강하는 콜롬비아대학교 봄학기에 복학해 학업에 집중한다. 미술사학과 시각예술학을 전공하고 있는 애니는 오는 5월 학기가 마무리될 때까지 미국 현지에 체류하며 공부에만 전념할 계획이다.학기 시작이 코앞이지만, 애니는 현재 광고 및 화보 촬영 등 빽빽한 일정을 소화하며 짧은 공백기 전 마지막 활동에 박차를 가하고 있다. 애니는 모든 스케줄을 마무리한 뒤 가까운 시일 내 출국할 예정이다.애니가 미국 아이비리그 명문인 콜롬비아대학교에 입학하게 된 배경과 관련된 일화는 유명하다. 신세계그룹 정유경 회장의 장녀인 애니는 아이돌 데뷔를 반대한 어머니 정 회장의 허락을 받기 위해 학업에 매진했고, 그 결과 콜롬비아대학교 합격 통지서를 거머쥐며 K팝 그룹 데뷔의 꿈을 이룬 것으로 알려졌다.애니의 복학에 따라 올데이프로젝트 타잔, 베일리, 우찬, 영서 등 4인 멤버는 상반기까지 음악 작업에 주력하는 동시에 개별 활동을 통해 각자의 역량을 펼칠 전망이다. 타잔은 지난 12일 솔로 트랙 'MEDUSA'(메두사) 뮤직비디오를 공개하며 팬들을 만났다.한편 올데이프로젝트는 히트곡 제조기 테디가 제작한 5인조 혼성 그룹으로, 지난 2025년 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스)를 발표하며 K팝신 강렬한 반향을 일으켰다. 장르와 형식에 얽매이지 않는 독창적인 음악으로 데뷔부터 글로벌 팬덤을 빠르게 사로잡고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr