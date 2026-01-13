아일릿 원희, 결국 속내 밝혔다…아이유에 인정 받았다더니, "양심에 찔려" ('라스')

걸그룹 아일릿의 원희가 첫 지상파 토크 예능 신고식을 치른다. ‘포스트 국민 여동생’이라는 수식어에 대해 자신을 ‘지망생’이라고 소개하며, 풋풋하면서도 솔직한 매력으로 스튜디오에 신선한 웃음을 더한다고 해 기대를 모은다.오는 14일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 박근형, 송옥숙, 최현우, 원희가 출연하는 ‘국민OOO’ 특집으로 꾸며진다. 이날 원희는 첫 지상파 토크 예능 출연임에도 긴장보다는 호기심 가득한 태도로 토크에 임하며 존재감을 드러낸다.원희는 자신을 ‘국민 여동생을 지망하는 국민 개미이자 잡초’라고 표현하며 아직은 배워가는 단계라는 겸손한 마음가짐을 전한다. 예능 초보 ‘병아리’다운 솔직한 반응과 예상 밖의 멘트가 이어지자, MC들과 출연진은 자연스럽게 ‘아빠 미소’를 짓는다.아일릿 활동과 관련해서 원희는 “귀여운 척을 하는 것 같아 양심에 찔린다”라는 솔직한 고백을 전한다. 무대 위 이미지와 실제 성격 사이의 간극을 귀엽게 털어놓는다. 원희의 모습에 스튜디오는 웃음으로 물든다고.원희는 3년 연속 청순의 대명사 스타들이 맡아온 포카리 스웨트 광고모델로 선정된 사실과 함께, ‘국민 여동생’이라는 수식어에 대한 부담과 책임감도 솔직하게 밝힌다. 특히 ‘국민 여동생’ 아이유에게 인정받았다는 에피소드를 공개하며, 아이유의 언급이 너무 영광이었다는 소감을 전한다.이날 방송에서는 국민배우 박근형과의 세대 초월 케미도 펼쳐진다. 원희는 코덕(코스메틱 제품 덕후)의 MZ 아이템으로 국민 배우 박근형의 마음을 사로잡는데, 즉석에서 ‘연극배우’ 제안을 받으며 예상치 못한 전개로 웃음을 더한다.마술사를 꿈꿨던 어린 시절의 이야기를 꺼내며, ‘국민 마술사’ 최현우의 ‘일일 조수’를 자처해 마술쇼와 개인기를 선보인다. 첫 지상파 토크 예능 출연이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 적극적인 모습으로 스튜디오를 사로잡았다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr