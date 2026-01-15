사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈이 OST 분야로 활동 영역을 넓히고 있다. 그는 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 데뷔한 뒤, '엠카운트다운' MC로 발탁돼 약 2년간 활약했다. 그 외 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터(WSWF)'에서도 MC를 맡아 팬들 사이 '엠넷의 아들'이라는 별명을 얻었다.성한빈은 tvN 드라마 '스프링 피버'의 OST 다섯 번째 주자로 참여하며, 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 '너란 봄'을 선보인다.'스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫핑크빛 로맨스를 그린 작품이다. 두 남녀가 얽히며 본격 로맨스에 시동을 걸어 국내외 시청자들의 큰 호응을 얻고 있다.성한빈이 부른 '너란 봄'은 재규가 봄을 통해 상처받았던 마음을 조금씩 치유해 가며 사랑을 시작하는 순간을, 봄이라는 계절에 빗대어 표현한 서정적인 곡이다. 설렘 가득한 분위기가 돋보이는 미디엄 템포의 록 장르로, 성한빈 특유의 맑고 투명한 음색이 극의 로맨스 서사를 이끌며 몰입도를 높일 전망이다.그룹을 포함, 꾸준히 OST 활동을 이어온 성한빈은 특히 지난해 단독으로 참여한 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터 (WSWF)'의 메인 테마곡 '챔피언(CHAMPION)'으로 뛰어난 존재감을 보였다. 해당 곡은 발매 당시 국내 주요 음원 사이트 멜론 HOT 100과 벅스 TOP100에 곧장 진입했으며, 성한빈은 5세대 솔로 아티스트 최초로 2025년 벅스 실시간 차트 1위 및 일간 차트 TOP 5에 오르는 기록을 세웠다.또한 '챔피언'은 전 세계 12개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 TOP 10에 랭크됐을 뿐만 아니라, X(구 트위터) 실시간 트렌딩을 장악하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 이에 성한빈이 새롭게 선보일 '너란 봄'에도 더욱 관심이 쏠린다.성한빈이 참여한 '스프링 피버' OST Part 5 '너란 봄'은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr