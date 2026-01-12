사진=전미라 SNS

싱어송라이터 윤종신의 아내 전미라가 고급스러운 분위기를 풍겼다.전미라는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "난로가 안 예쁜데?라고 말하는 그. 괜찮아 상관없어 나만 잘 나오면 돼ㅋㅋ"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 전미라가 올블랙 룩을 착용한 채 고급스러운 장소에 남편 윤종신과 함께 도착한 모습. 특히 전미라는 해외 명품 브랜드 C사 벨트와 H사 가방을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 윤종신은 지난해 12월 25일 자신의 SNS를 통해 "6일 전 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중 치료를 받고 어제 공연을 강행했으나, 성대 상태가 좋지 않아 2시간 동안 좋은 공연을 보여 드리지 못했다"며 고개를 숙였다. 이후 병원을 찾아 링거를 맞으며 몸을 회복하고 있음을 알렸다.전미라도 같은날 자신의 SNS에 "소중한 시간 내어 티켓팅해주신 팬 여러분, 남편의 컨디션 저하로 예상치 못하게 갑자기 공연에 차질이 생긴 점 너무 죄송합니다"라는 글을 남기며 사과했다.한편 전미라는 윤종신과 2006년 결혼했다. 이듬해 아들 라익을 낳았으며, 2009년 딸 라임, 2010년 딸 라오를 품에 안아 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr