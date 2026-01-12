사진=텐아시아DB

배우 이병헌이 영화 '어쩔수가없다'로 미국 골든글로브 어워즈 남우주연상에 도전했으나 수상은 최종 불발됐다. 수상의 영광은 배우 티모시 샬라메에게 돌아갔다. 이병헌이 목소리 연기로 참여한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'는 2관왕의 영예를 안았다.11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 베벌리힐튼 호텔에서 제83회 골든글로브 어워즈 시상식이 열렸다.이병헌은 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상에 '어쩔수가없다'로 후보에 이름을 올려 조지 클루니, 레오나르도 디카프리오, 에단 호크 등과 경쟁했다. 하지만 이 부문 트로피는 영화 '마티 슈프림'의 티모시 샬라메가 가져갔다. 이병헌은 티모시 샬라메가 수상자로 호명되자 박수를 보내는 모습이 포착됐다.이 시상식에서 한국 배우로는 2022년 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌1의 오영수가 TV 시리즈 부문 남우조연상을 수상한 바 있다.박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 제83회 미국 골든글로브 어워즈에서 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상, 남우주연상, 비영어권 영화 부문 작품상(외국어영화상) 등 총 3개 부문에 후보로 올랐다. 하지만 3개 부문에도 모두 수상하지 못했다. 뮤지컬·코미디 부문 작품상은 '원 배틀 애프터 어나더', 비영어권 영화 부문 작품상은 '시크릿 에이전트'가 차지했다.'어쩔수가없다'는 25년 재직한 제지회사에서 갑자기 해고 당한 만수(이병헌 분)이 재취업하기 위해 고군분투하는 모습을 그린 작품이다.한편, 이병헌이 목소리 연기에 참여한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'는 최우수 애니메이션 영화상, 이 작품의 OST '골든'은 최우수 주제가상을 수상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr