사진제공=JTBC '최강야구'

JTBC ‘최강야구’ 이정후가 ‘최강시리즈’에 과몰입한다. ‘최강야구’가 8주째 0%대 시청률을 벗어나지 못하고 있는데다 프로그램 폐지 가능성까지 거론되고 있는 가운데, 브레이커스를 향한 이종범 감독의 아들이자 메이저리거 이정후의 응원이 주목된다.JTBC 대표 야구 예능 프로그램 ‘최강야구’(기획 황교진 연출 성치경, 안성한, 정윤아)는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램이다. 오늘(12일) 방송되는 ‘최강야구’ 133회에서는 ‘최강시리즈’에 돌입하는 브레이커스의 모습이 그려진다.이종범 감독의 아들이자 메이저리거 이정후가 브레이커스와 독립리그 대표팀의 ‘최강시리즈’ 1차전을 직관하기 위해 고척돔을 찾는다. 이정후는 “은퇴한 선배님들의 도전을 감명 깊게 보고 있다”라고 ‘최강야구’의 시청자임을 밝힌 후 “오늘 좋은 경기 보여주셨으면 좋겠다”라고 직관 경기에 대한 기대감을 전한다.키움 히어로즈 시절 고척돔을 홈구장으로 사용했던 이정후는 “오랜만에 고척돔서 팬들을 만나 기쁘다”라며 고척돔에 돌아온 기분을 고백한다. 고척돔 관중석에서 경기를 보는 것은 처음인 이정후는 “고척돔서 지금 경기하면 더 잘할 수 있을 것 같아”라며 친정 홈구장에 대한 애정을 드러낸다.이정후는 경기가 시작되자 마치 자신이 경기에서 뛰는 듯 몰입한다. 이정후는 친구에게 “이번에 나지완 선배 무조건 출루지”라며 경기 진행을 예언하는가 하면, 아버지 이종범 감독의 마음에 들어갔다 온 듯 “번트 댈 것 같아”라고 작전을 예측하며 그라운드에서 눈을 떼지 못한다고.이종범 감독은 아들 앞에서 작두범의 위엄을 뽐낸다. 이종범 감독은 마치 작전 로봇처럼 쉴 새 없이 수신호로 작전을 전송해 선수들의 눈을 부릅뜨게 만들더니 기어코 결정적 찬스를 만들어내 아들 이정후의 입틀막 감탄을 유발했다고 한다.메이저리거 이정후를 과몰입하게 만든 브레이커스와 독립리그 대표팀의 ‘최강시리즈’ 1차전은 ‘최강야구’ 본 방송에서 확인할 수 있다.‘최강야구’는 매주 월요일 밤 10시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr