텐아시아 DB

[사진 = MBC '극한84' 방송 캡처]

기안84가 북극 마라톤에 도전, 드디어 북극에 입성했다.기안84는 지난 11일 방송된 MBC '극한84'에서 북극 마라톤 엑스포 현장을 찾았다.이날 기안84는 북극 마라톤 참가를 위해 덴마크 코펜하겐에 도착했다. 마침 생일을 맞은 기안84는 강남, 권화운 등 동생들의 깜짝 축하를 받으며 뜻깊은 하루를 보냈다.기안84는 동생들에게 선물 받은 생일 티셔츠를 입고 코펜하겐 현지에서 몸풀기 러닝에 임했다. 러닝 크루를 만나러 가는 길, 기안84는 생일 메시지가 이목을 끌자 "제가 주인공이 아니었으면 좋겠다. 모두가 주인공이었으면 좋겠다"며 민망해해 웃음을 자아냈다.이어 기안84는 현지 러닝크루들과 함께 본격적으로 러닝을 펼쳤다. 그는 러닝과 함께 코펜하겐 풍경을 즐겼고, 우중런을 하며 "다 젖어버리니까 세상과 하나가 된다"고 밝혔다. 또 러닝크루들의 생일 축하 노래에 "앞으로 이렇게 축하받을 수 있을까. 기억에 많이 남을 것 같다"며 감동했다.이후 기안84는 북극 마라톤을 앞두고 엑스포에 참석했다. 그는 이전에 참여했던 축제 같았던 마라톤 분위기와 달리 비장한 분위기에 사뭇 놀랐고, 아이젠을 낀 채로 빙판길 약 10km를 달려야 하는 위험한 코스를 보며 더욱 긴장했다.기안84는 "'뛸 수가 있나?' 걱정도 많이 되고 긴장도 많이 됐다"고 고백했다. 그러나 진짜 목적지로 향하기 직전에는 "막상 간다고 하니까 기대된다"며 들뜬 마음을 드러냈다.계속된 비행기 지연 속에 어렵게 북극에 도착한 기안84는 북극의 광경에 압도됐다. 이어 공기를 맡으며 감탄했고, "공기 느낌이 확실히 다르다. '공기가 맑으면 이렇게까지 되는구나' 하는 게 있더라"고 설명했다.북극에 도착한 뒤 러셀 빙하 탐방에 나선 기안84는 방송 말미 극악 코스에 진땀을 뺐다. 이어진 예고편에서는 상상초월 북극 마라톤을 드디어 시작하는 기안84의 모습이 그려져 다음주 방송을 더욱 기대하게 만들었다.한편, 기안84가 출연중인 MBC '극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr