사진=텐아시아DB

'휴민트' 박정민이 류승완 감독에게 액션을 사사 받은 비하인드를 밝혔다.12일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 제작보고회가 열렸다. 류승완 감독과 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 참석했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '베테랑' 시리즈, '모가디슈'를 선보였던 류승완 감독의 신작이다. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.조인성은 대한민국 국정원 요원 조 과장 역을 맡았다. 박정민은 북한 국가보위성 조장 박건을 연기했다. 박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다. 신세경은 조 과장에게 정보원이 돼달라는 제안을 받는 북한 식당 종업원 채선화 역으로 출연했다.박정민은 액션 촬영 비하인드를 전했다. 그는 "감독님은 한국을 대표하는 액션 영화의 감독님이다. 감독님 마음에 들려면 좀 더 심도 있는 연습을 했어야 하는데, 감독님이 자꾸 현장에서 저만 보면 자꾸 합기도를 걸더라. '이렇게 하는 거야'라면서 제 손을 꺾고 몸을 꺾더라. 어느 날은 제 방에 찾아와서 손을 꺾더라. 많이 배웠다. 그런데 멀리서 보면 조카 괴롭히는 삼촌이다"라며 폭소케 했다. 그러면서 "(감독님에게 배운 게) 적용된 신도 있다. 열심히 배우긴 했다”며 “박건의 액션은 절도 있는 합기도였다. 감독님한테 사사 받은 액션"이라고 전했다.'휴민트'는 오는 2월 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr