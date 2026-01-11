사진=텐아시아DB

사진='제40회 골든디스크어워즈 위드 업비트' 방송 화면

신인 버추얼 걸그룹 OWIS(오위스)가 베일을 벗었다. 이 그룹은 과거 엠넷 '아이돌학교' 투표 조작 피해자로 알려진 이해인이 프로듀싱했다고 알려졌다.OWIS는 지난 10일 대만 타이베이에서 개최된 '제40회 골든디스크어워즈 위드 업비트'(이하 '골든디스크어워즈')에서 데뷔 트레일러 영상을 깜짝 공개했다.공개된 트레일러 영상은 현실과 무의식이 교차하는 몽환적인 감성으로 시선을 끌었다. 이어 픽셀 그래픽과 나른한 분위기의 사운드로 낮과 밤의 변화를 감각적으로 풀어냈다. 특히 신비로운 빛이 감도는 공간들 속에서 정체를 알 수 없는 소녀의 실루엣이 등장해 호기심을 자극했다.'골든디스크어워즈'를 통해 최초 공개된 OWIS의 팀명은 'Only When I Sleep'의 약자로, '오직 꿈속에서만 만날 수 있다'라는 뜻을 담고 있다. 또 OWIS는 데뷔 타이틀곡명 'MUSEUM'(뮤지엄) 또한 잇따라 오픈하며 업계 안팎으로 많은 관심을 끌어내고 있다.이어 OWIS는 시상식 직후 공식 엑스(X), 인스타그램, 유튜브 계정을 개설해 본격적인 소통에 나섰다. 특히 엑스는 공식 계정과 멤버 소통용 계정으로 분리해 글로벌 팬들과의 활발한 소통을 예고한다. 과연 버추얼 걸그룹으로 가요계에 출사표를 던진 OWIS는 몇 인조일지, 또 어떤 콘텐츠로 대중 앞에 모습을 드러낼지 귀추가 주목된다.신인 버추얼 걸그룹 OWIS는 3월 데뷔를 목표로 준비에 박차를 가하고 있다. 추후 데뷔 일정과 콘텐츠는 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr