사진 = 차주영 인스타그램

배우 차주영이 고급스러운 일상을 공개했다.최근 차주영은 자신의 인스타그램에 "너무너무 사랑하는 매일 먹고 싶은 ㅂㅌㄹㄱ ㅇㄹㅍㅅㅌ since 그라노ㅜ하루종일 먹을 수도 있습니다 지금도 먹고 싶네요 정먈"라는 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 차주영은 은은한 조명이 깔린 공간에서 차주영이 테이블에 앉아 음료를 앞에 두고 포즈를 취한 모습이 담겼다. 부드러운 퍼 베스트와 차분한 톤의 스타일링, 고개를 기울이거나 정면을 응시하는 자연스러운 제스처가 어우러지며 차주영 특유의 지적인 분위기를 완성한다. 소품과 조명, 프레임의 여백까지 감각적으로 정리된 컷들이 일상의 순간을 화보처럼 만들었다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "새해 복 많이 받으세요" "언니 천사죠" "지성과 미모를 다 갖춘 완벽한 여성" 등의 반응을 보였다.앞서 유학파 출신인 차주영은 tvN '유퀴즈 온더블럭'에 출연해 '미국 금융계 금수저' 소문의 진위 여부에 대해서 풀어낸 바 있다. 당시 차주영은 배우라는 직업을 위해 "내 것을 만들고 싶어 후회 없이 모든 걸 쏟았다"라며 눈물을 쏟았다.한편 1990년생인 차주영은 넷플릭스 오리지널 '더글로리'를 통해 많은 사랑을 받았으며 이후 드라마 '원경'과 영화 '로비'에서 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr