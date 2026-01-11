사진=텐아시아DB

'전지적 참견 시점' 야노 시호가 한국 급여 수준을 밝혔다.10일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 사랑꾼 션, 추성훈 아내 야노 시호가 출연했다.이날 야노 시호는 딸 사랑이와 함께 한국어 레슨하는 모습을 보였다. 최근 사랑이 남사친 유토와 함께 유토 동생이 유학 중인 영국 런던으로 여행 다녀온 근황을 전하던 야노 시호는 "요즘 한국말 안 했다. 주변에 한 국 사람 없다. 남자 친구가 필요하다"고 농담해 웃음을 자아냈다.야노 시호와 4개월 함께 일한 매니저는 "외국 연예인 케어는 처음이다. 깊은 대화 못 해서 고민"이라고 털어놨다. 두 사람은 번역 앱, 사랑이의 통역 등으로 간단한 이야기를 나누는 모습을 보였다. 야노 시호는 "매출 회사 1등 되고 싶다"고 포부를 드러내며 "작년에는 추성훈이 되게 좋았다고 하더라"고 밝혔다.올해 결혼 17주년이 되는 추성훈-야노 시호 부부. 그러나 야노 시호는 "17주년이지만 아무것도 안 한다. 스케줄 때문에 서로 다른 곳에 있을 것 같다. 매번 따로따로 있다"며 아쉬움을 내비쳤다.홍현희가 "결혼 10주년 지나면 잘 안 챙기게 되지 않냐"고 하자, 올해 결혼 22주년이 되는 션은 "아니다. 죽을 때까지 하는 거"라며 남다른 사랑꾼 면모를 자랑했다.남편 선물로 파자마를 산 야노 시호는 사랑이에게 "아빠한테 전화해서 엄마 선물 뭐 사줄 건지 물어보라"고 부탁했다. 그러나 추성훈은 "엄마 선물 안 샀다. 아직 생각 안 해봤다"고 말했다. 사링이가 "사면 엄마가 기뻐할 텐데"라며 설득했지만, 그는 "이따가 전화하겠다"며 통화를 마무리했다.과거 추성훈에게 먼저 대시했다는 야노 시호는 "주변에 소개해달라고 했는데, 아는 사람이 없더라. 원래 남친이 있었는데, 헤어진 후 바로 만났다. 프러포즈는 추성훈이 먼저 했다"고 전했다.이영자는 한국과 일본의 촬영 환경 차이를 설명하는 야노 시호에게 "급여는? 몇 배 차이 나냐"고 물었다. 야노 시호는 "급여는 한국이 더 많이 준다. 2~3배 많다"고 밝혀 놀라게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr