사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 양상국이 신봉선을 좋아했다고 고백했다.10일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '드립 전쟁' 특집으로 코미디언 신봉선, 양상국, 곽범, 이선민, 이재율이 출연했다.이날 강호동과 짝꿍이 된 양상국은 "아 불편한데, 자리 체인지는 안 되냐. '불판하냐?'고 묻는 자체가 불편하다"고 토로했다. 강호동이 "친구 아이가 반말하라"고 강요하자, 그는 "나 이거 안 하든지 바꿔달라"고 재차 요구해 폭소케 했다.양상국은 강호동의 미담도 공개했다. 그는 "강호동과 '우리 동네 예체능'을 함께 했다. 그때 테니스를 하는데 너무 안 됐다. 촬영 중간에 울기도 했다"고 털어놨다. 이어 "나는 호동이 연락처도 모르고, 연락한 적도 없는데, '고생했다'고 메시지가 왔더라. 그걸 저녁에 보고 눈물이 났다. 그런데 잘리긴 했다"고 고백해 웃음을 선사했다.반대로 곽범은 강호동의 만행을 폭로했다. 속초 촬영 녹화에서 곽범은 "그때 이경영 따라 하는 부캐 곽경영으로 출연 제의가 왔었다. 오프닝만 하고 곽범으로 출연하기로 한 건데, 호동이가 드립이 마음에 들어서 '안 갈아입었으면 좋겠다'고 했다. 목이 쉴 때까지 했다"고 밝혔다. 서장훈은 "호동이가 꽂히면 죽을 때까지 해야 한다"며 공감했다.최근 11kg 감량 후 아이유, 유인나 닮은 꼴로 다시금 주목받은 신봉선의 미모에 관심이 쏠렸다. "볼 때마다 예뻐진다"는 칭찬에 신봉선은 "워낙 없이 시작했다"고 말했다. 이에 이수근은 "KBS 희극실에서 봉선이 좋아한 사람 많았다. 상국이도 좋아했었다"고 전했다.신봉선보다 3살 연하인 양상국은 "누나가 잘나가고, 잘 챙겨줬다. 나랑 이원구 같은 애들이 좋아했다"고 솔직하게 털어놨다. 신봉선은 "바람기 있는 애들이 아니고, 순수한 애들이 날 좋아했다"면서도 "나도 내 스타일이 있다. 그런 고백 못 들은 척하고 그랬다"며 거절 의사를 밝혔다."지금 상국이는 너무 괜찮다"고 칭찬한 신봉선은 "내가 혼자라서 주변에서 엮어주려고 한다. 얼마 전에 유튜브에서 유민상과 커플이 됐더니 '기사 난 김에 결혼하라'고 하더라"며 고충을 토로했다. 양상국은 "그 형이랑 결혼해도 오래 못 산다. 건강이 안 좋다. 그 형보다는 내가 낫다"고 주장하면서도 "남자로서 어필은 고민해 보겠다"고 신중한 태도를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr