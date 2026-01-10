'1박2일' 촬영 거부 사태 터졌다…PD가 대놓고 정색, "뭐하시는 거냐" ('십오야')

/ 사진=텐아시아 DB

나영석 PD가 '1박 2일' 촬영 당시 일화를 밝혔다.지난 9일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '이사랑통역되나불 | 나영석의 나불나불'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 공개된 영상에는 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 주연 김선호, 고윤정이 게스트로 출연했다.이날 고윤정은 승마가 취미라며 평소 스릴 있는 거를 좋아한다고 밝혔다. 촬영 쉬는 시간에 스태프들과 번지점프를 뛰기도 했다고.이에 나영석 PD는 "난 '1박 2일' 연출할 때 몇몇 멤버가 번지 점프를 하러 갔었다"고 회상했다.이어 나영석 PD는 "서로 안 한다고 실랑이를 하더라. 그러다가 '나 PD가 뛰면 우리도 뛰겠다' 해서 정색했다. 뭐하시는 거냐고, 그럼 저 여기 촬영 안 하겠다고 했다"고 밝혔다.이에 김대주 작가가 "되게 비겁하셨다"고 하자 나영석 PD는 "진짜 못 뛰겠더라"고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr