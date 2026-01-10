사진=맨오브크리에이션

강태오가 이렇게 말했다. 지난달 강남구의 한 카페에서 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달') 종영 인터뷰를 진행했다. 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 그는 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 강태오는 2019년 '조선로코 녹두전'에서 차율무 역을 맡아 사극에서 존재감을 자랑했고, 2022년엔 '이상한 변호사 우영우'(이하 '우영우')의 박은빈 상대역으로 발탁돼 역대급 인기를 경신했다. 당시 그는 "섭섭한데요"라는 명대사를 남기면서 '섭섭남'이라는 수식어로 크게 사랑받았다.광고 모델도 발탁되는 등 데뷔 이래 가장 뜨겁게 주목받던 시점, 강태오는 병역 의무로 잠시 연예 활동 공백을 가졌다. 전역 후 3년 만인 지난해, 로맨틱 코미디 '감자 연구소'로 돌아온 그는 공개 전부터 컴백작이라는 점에서 화제를 모았다. 그러나 연출에 관한 호불호가 갈리며 작품은 1%대 시청률로 지난해 4월 초 씁쓸히 종영했다. 상반기 성적은 다소 아쉬움을 남겼지만, 하반기엔 그가 6년 전 인기를 끌었던 사극 장르로 다시 대중 앞에 섰다.지난해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪었다. 그런 가운데 강태오 주연의 '이강달'은 2025년 마지막 편성된 MBC 금토 드라마였다. 강태오가 3년 만에 배우로 복귀한 해이자, MBC 드라마가 전반적인 침체를 겪던 시기의 최후의 작품이었던 만큼 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 결국 그는 또 한 번 사극을 통해 배우로서 진가를 입증했다.'이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌며 펼쳐지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다. 강태오는 극 중 겉으로는 까칠하고 제멋대로 보이지만, 사랑했던 빈궁(김세정 분)을 잃은 깊은 상처를 품은 왕실의 후계자 세자 이강 역을 맡았다.강태오는 '우영우' 이후 1롤 주연을 꿰차는 배우가 됐다. 그는 전역 후 지난해 두 작품 연이어 주연을 맡아 극의 중심을 잡았다. 책임감을 느끼냐는 물음에 "그렇다"고 답하면서 "전보다 훨씬 더 많이 사람들의 눈치를 보게 되고 신경 쓰고 있다"고 덧붙였다."분량이 많아진 만큼 현장에 오래 자주 있게 되잖아요. 가족처럼 매일 같이 있기 때문에 분위기를 읽을 수밖에 없게 되더라고요. 제 행동 하나하나가 크게 전달된다고 느껴지기에 언행을 더욱더 신중히 했습니다. 힘들어도 티 안 내려고 노력했고요."강태오는 '우영우'를 통해 스윗한 이미지로 큰 사랑을 받으면서 이후에도 로맨스 장르에서 주력하고 있다. 또 로맨스 작품을 하면서 입지를 다지고 싶은지, 반대로 새로운 걸 하고 싶은지 묻는 말에 "로맨스 코미디를 최근에 연달아서 했고 안 해본 장르가 많아서 새로운 걸 하고 싶은 마음이 크다. 액션도 하고 싶고 코미디 요소가 없는 정통 멜로도 하고 싶다"고 밝혔다."캐릭터 적으로 파격적인 헤어 스타일링도 하고 싶어요. 비주얼적으로 과감한 변신을 하는 기회가 닿았으면 좋겠어요. 물론 제가 되게 어려워할 것 같긴 한데, 그래도 다양한 모습을 대중에게 보여드려야 하는 게 배우라고 생각해요. 각오가 돼 있습니다."강태오는 "가수나 운동선수 캐릭터도 연기하고 싶다. 기본기가 없어서 엄청난 연습이 필요하겠지만, 노력하는 만큼 내게 뼈와 살이 될 거라고 생각한다. 연기는 부담감과 보람이 비례하는 것 같다. 힘든 걸 극복해가면서 이 일을 즐겁게 오래 하고 싶다"고 소망했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr