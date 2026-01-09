이제훈, 돌연 군대 재입대했다…특수부대 장교 출신인데, 부하 죽음에 '충격' ('모범택시3')

사진제공=SBS

'모범택시3'가 대망의 클라이맥스를 열어젖힌다. 이제훈이 부캐가 아닌 본캐, 특수부대 장교 '김대위'로서 복수 대행 서비스에 착수한다.SBS 금토드라마 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극.'모범택시3' 측이 8일 15화 본 방송을 앞두고 특수부대 장교 '김대위'로 변신한 도기의 모습을 공개해 이목을 집중시킨다. 도기가 '무지개 운수'에 들어오기 전 군인 신분이었던 만큼 옛 직장으로 돌아간 배경에 궁금증이 모인다.이와 함께 스틸 속 도기는 트레이드 마크인 봄버 재킷 대신 군복을 차려 입고 색다른 매력을 뿜어낸다. 특히 방탄조끼와 헬멧 등 전투복을 풀 장착한 채, 소총으로 주변을 경계하며 폐건물에 잠입한 모습은 마치 한 편의 밀리터리 무비를 보는 듯하다.각 잡힌 거수경례, 위풍당당한 자태는 부드러움과 강인함이 공존하는 참 군인 도기의 활약을 기대하게 한다. 더불어 늦은 밤, 모범택시 대신 군용 트럭의 운전대를 잡은 도기의 눈빛이 유달리 비장해, 그가 쫓고 있는 실체가 무엇인지 궁금증이 모인다.'모범택시3' 15화에서는 도기가 과거 군 복무 시절 각별하게 여겼던 부하인 유선아(전소니 분)가 의문의 죽음을 당했다는 소식을 듣고 큰 충격에 빠진다. 어머니에 이어 또다시 소중한 사람을 잃고 만 도기는 유선아 의문사의 진실을 스스로 밝혀내기 위해 군으로 향한다. 과연 도기가 철저한 보안과 조직적인 은폐를 뚫기 위해 어떤 참교육 설계를 펼쳐 나갈지, 시즌3 마지막 복수 대행 서비스에 관심이 쏠린다.‘모범택시3’는 이날 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr