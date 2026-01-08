사진=문가영 SNS

사진=문가영 SNS

배우 문가영이 구교환을 향한 애정을 드러냈다.문가영은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "짝꿍 어딨어"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 문가영이 거울 셀카를 찍고 있는 모습. 문가영은 최근 자신과 호흡을 맞춘 구교환의 빈자리를 언급하며 시무룩한 이모티콘을 덧붙였다.이후 문가영은 "짝꿍이 보내온 응원의 사진. 거울 셀카 성공"이라며 브이 포즈를 취하고 있는 구교환을 자신의 옆에 붙여 돈독한 우정을 드러냈다.두 사람은 영화 '만약에 우리'를 통해 호흡을 맞췄다. 이 작품은 뜨겁게 사랑했던 두 남녀가 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실 공감 연애를 그린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr