공동취재단

텐아시아 DB

故 안성기의 장례 미사가 진행될 예정이다.오는 9일 오전 8시에는 서울 중구 명동 성당에서 고 안성기의 장례 미사가 진행된 뒤, 같은 장소에서 영화인 영결식이 엄수된다.이날 영결식에서는 공동 장례위원인 배창호 감독과 같은 소속사 후배 배우인 정우성이 추모사 낭독할 예정이다. 이후 장남인 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 한 뒤 헌화가 이뤄진다.더불어 배우 이정재와 정우성, 이병헌, 박철민 등 영화계 후배들이 운구를 맡아 고인의 마지막 길을 배웅할 예정이다.모든 장례 절차가 마무리되면 故 안성기는 장지인 경기 양평 별그리다에서 영면에 든다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr