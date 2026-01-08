故 안성기의 장례 미사가 진행될 예정이다.
오는 9일 오전 8시에는 서울 중구 명동 성당에서 고 안성기의 장례 미사가 진행된 뒤, 같은 장소에서 영화인 영결식이 엄수된다.
이날 영결식에서는 공동 장례위원인 배창호 감독과 같은 소속사 후배 배우인 정우성이 추모사 낭독할 예정이다. 이후 장남인 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 한 뒤 헌화가 이뤄진다. 더불어 배우 이정재와 정우성, 이병헌, 박철민 등 영화계 후배들이 운구를 맡아 고인의 마지막 길을 배웅할 예정이다.
모든 장례 절차가 마무리되면 故 안성기는 장지인 경기 양평 별그리다에서 영면에 든다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
