사진=지니TV

사진=지니TV

지니 TV 오리지널 드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 이청아가 부드럽고 우아한 이미지를 벗고, 진실을 향해 거침없이 돌진하는 행동파 변호사로 색다른 변신을 선보인다. 앞서 이청아는 오랜 훈련을 통해 지금의 목소리를 찾았다고 밝혔다.'아너 : 그녀들의 법정'(이하 '아너')은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 자신만의 영역을 구축해 온 장르 확장형 배우 이청아는 이번 작품에서 여성 대상 범죄 피해자 변호 전문 로펌 'L&J(Listen and Join)'의 행동대장 변호사 '황현진' 역을 맡아 열연을 펼친다.황현진은 불의를 보면 참지 못하는 불같은 성정과 굽히지 않는 정의감의 소유자다. 언제든 사건 현장으로 달려 나갈 수 있도록 심신 훈련도 게을리하지 않고, 책상머리 논쟁보다 발로 뛰는 수사를 신뢰한다. 피해자를 위해서라면 물불 가리지 않고 뛰어들고, 가해자들의 추악한 이면을 낱낱이 파헤치며 시청자들에게 통쾌한 카타르시스를 선사할 예정이다.8일 공개된 스틸컷에선 법정과 현장을 오가는 황현진의 뜨거운 에너지를 풀충전한 이청아의 열연을 엿볼 수 있다. 배지를 달고 법정에서 열변을 토하는 모습은 사건의 진실을 밝히기 위해 한 치도 물러서지 않고 맞서는 그녀의 치열한 열정과 단호한 의지를 고스란히 드러낸다. 노트북 앞에 앉아 진지한 표정으로 전화를 받는 장면에선 수사 중 포착된 미세한 단서도 놓치지 않겠다는 예리한 집중력과 프로페셔널한 면모가 전해진다. 날카로운 시선과 다부진 자세로 유도를 수련하는 이미지에선 유단자 변호사의 열혈 카리스마를 각인시킨다셀럽 변호사 '윤라영' 역의 이나영과 로펌의 대표이자 리더 변호사 '강신재' 역의 정은채와는 또 다른 결의 에너지로 극에 활력을 불어넣을 이청아는 두 배우와 함께 폭발적인 연기 시너지를 발휘하며 극의 몰입감을 최고조로 끌어올릴 전망이다. 제작진은 "이청아는 날카로운 지성과 역동적인 에너지를 동시에 발산하며 캐릭터와 완벽하게 하나가 된 모습을 보여주었다. 행동하는 변호사 이청아의 새로운 얼굴과 거침없는 활약을 기대해 달라"고 전했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하며, 2월 2일 월요일 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되고, ENA를 통해 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr