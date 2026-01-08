/ 사진 제공=웨이브(Wavve)

사진 제공=웨이브(Wavve)

‘범죄자의 편지를 읽다(이하 ‘읽다’)’가 감옥에서 온 범죄자들의 편지를 읽으며 사건을 재조명한다.1월 16일 독점 공개되는 ‘읽다’는 세상을 떠들썩하게 했던 실제 사건 당사자들의 자필 편지를 읽으며 범죄 심리를 분석하는 시사교양 프로그램. ‘그것이 알고 싶다’, ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기(꼬꼬무)’ 제작진이 참여해 신뢰도를 더했다. 사건 당사자들의 편지를 중심으로, 그 안에 담긴 왜곡된 심리와 숨겨진 감정을 전문가의 시선으로 분석하며 깊이 있는 스토리텔링을 완성한다.이와 함께 ‘읽다’의 내용을 미리 엿볼 수 있는 첫 티저가 공개되어 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다. 티저에는 표창원 프로파일러와 변호사 겸 방송인 서동주, 박경식 ‘그것이 알고 싶다’ 前 PD가 함께 등장해 날카로운 분석과 솔직한 반응을 가감 없이 전한다.특히 ‘어금니 아빠’ 이영학과 한강 시신 토막 살해범 장대호의 자필 편지가 최초 공개되며 시청자들의 분노 지수를 단숨에 끌어올린다. 이들의 편지에는 “전 살인자이지만 성범죄자는 아닙니다”, “다시 그때로 돌아간다 해도 복수는 할 거다”라는 문장이 적혀 있어 시작부터 충격을 안긴다. 이를 읽은 표창원은 “사악하고, 비겁하고, 졸렬하다”라고 평하는가 하면, 서동주는 “(내용이) 거짓말이었네요?”라고 되물으며 날 선 반응을 보이기도.더불어 표창원은 “편지에 누락된 아주 중요한 내용이 있다”라며, “무언가가 가위로 잘려져 있었다”라고 당시 사건 내용을 설명하는데, 직후 서동주는 “미친X이네?”라고 일갈해 긴장감을 끌어올린다. 또한 ‘읽다’에서는 무기수 ‘장대호’가 교도소 안에서 벌인 충격적인 일화도 공개될 예정이다.‘읽다’ 제작진 측은 “티저에 등장한 이영학·장대호 외에도 여고생 콘크리트 살인 주범 이씨, 마포 오피스텔 감금 살인 사건 주범 안씨, 계곡 살인 사건 이은해&또래 여성 살인 사건 정유정과 수감생활을 함께한 수형자, 우울증 갤러리 운영자, ‘제2의 N번방 가해자’ 등 사회적 공분을 샀던 다양한 범죄자들의 편지와 사건 내용이 공개될 예정”이라며 “차원이 다른 범죄 스토리텔링을 기대해 달라”라고 전했다.총 12부작으로 구성된 웨이브 선공개 범죄 심리 분석 코멘터리 ‘읽다’는 오는 1월 16일(금) 오후 5시 1·2회, 23일(금) 오후 5시 3·4회가 공개되며, 이후 매주 금요일 오후 5시 1편씩 순차 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr