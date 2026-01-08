'33세' 유라, 2살 연상 유명 배우와 핑크빛♥…오랜 인연 결실, 캠핌장 데이트 포착 ('유라유라해')

사진=텐아시아DB

‘우리 결혼했어요’의 ‘쫑아커플’ 유라(33)와 홍종현(35)이 12년 만에 데이트를 즐겼다.유라는 8일 오후 6시 30분 개인 유튜브 채널 ‘유라유라해’에서 홍종현과 함께 한 ‘우리 결혼했어요’ 콘셉트의 영상 공개를 예고했다. 두 사람이 한 프레임에 담기는 것은 2024년 유라가 패널로 출연한 tvN STORY ‘유별난 역사 한 끼’에 홍종현이 게스트로 출연한 것을 제외하고 무려 12년 만이다.서프라이즈 이벤트를 위해 깜짝 등장한 홍종현과 함께 2026년 버전 ‘우리 결혼했어요’를 촬영하게 된 유라가 과연 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다. 특히 유라는 근황 공개뿐 아니라 홍종현과 함께 한 액티비티 체험, 장 보기 등 과거 ‘우결 코스’를 그대로 따라가며 향수를 자극할 예정이다.영상 말미 낭만 가득한 야외 캠핑을 함께 즐기며 가진 ‘리마인드 캠핑’ 시간에는 ‘우리 결혼했어요’ 촬영 비하인드를 털어놓으며 추억 여행을 떠난다. 이날 유라는 홍종현의 첫인상을 묻는 제작진의 질문에 필터 없는 솔직한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.유라와 홍종현 커플의 달달한 모습을 다시 만나볼 수 있는 영상은 이날 오후 6시 30분 ‘유라유라해’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr