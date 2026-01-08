사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

에드워드 리 셰프가 '셰프와 사냥꾼' 제작발표회에 불참한 가운데, 영상을 통해 자신의 근황을 전했다.8일 채널A 예능 '셰프와 사냥꾼' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 추성훈, 개그맨 임우일, 배우 경수진, 구장현 PD가 참석했다.'셰프와 사냥꾼'은 극한의 자연에서 야생 식재료를 직접 사냥한 뒤 요리로 완성해 맛보는 프로그램이다. 추성훈, 임우일, 경수진, 방송인 김대호, 에드워드 리 셰프가 의기투합해 '사냥'과 '요리'라는 원초적 경험을 극대화한다.이날 에드워드 리는 영상을 통해 "다 같이 사냥을 다녀온 지 많은 시간이 지났다. 오늘 그 자리에 함께하지 못해 미안하다. 나는 지금 미국에서 모험 이후 회복 중이다"라며 말문을 열었다.그는 "나는 늘 새로운 것을 해보고 싶었다. 사냥을 하거나 야생에서 요리를 해본 적이 없었다. 야생은 아주 힘들었다. 잠도 못 자고 밥도 못 먹고 많이 고생했다. 모든 시청자들이 새로운 모습을 보면서 영감을 많이 받았으면 좋겠다. '셰프와 사냥꾼' 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.'셰프와 사냥꾼'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr