조진웅 옹호하고 나섰는데…“천국에서 같이 연기해달라”

배우 정준이 고인이 된 안성기를 추모했다.최근 정준은 "후회할 거 같아 조용히 인사드리고 왔다. 선생님과 연기를 했던 배우분들이 왜 그리 부럽던지. 책보다 삶으로 바로 옆에서 선생님과 연기를 하면서 얼마나 많은 걸 배웠을까. 선생님의 사진을 보면서 그분의 삶을 닮아가도록.. 존경하고 천국에서 같이 연기 꼭 해주세요"라는 메시지로 고인을 기렸다.앞서 5일 안성기는 혈액암 투병 끝에, 향년 74세 일기로 별세했다. 발인은 9일 오전 6시이며, 장지는 양평 별그리다이다.한편 정준은 지난달 7일 SNS에 '소년범' 및 데뷔 후 음주운전, 폭행 등 범죄 이력이 드러나며 연예계를 은퇴한 조진웅을 옹호한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr