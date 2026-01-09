사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈과 장하오가 도파민을 풀 충전했다.성한빈과 장하오는 지난 7일 공개된 티빙 오리지널 '환승연애4' 19화에 게스트로 출연했다. 바쁜 일정 중에도 '환승연애' 시리즈를 애청했다고 밝힌 이들은 이내 출연진들의 연애 서사에 몰입하며 프로그램의 활력을 더했다.두 멤버의 깜짝 출연은 팬들뿐 아니라 시청자들에게도 큰 화제를 모았다. 이들은 출연진들의 얽히고설킨 관계 속에서 때로는 기뻐하고, 때로는 안타까워하며 앞으로의 변화를 예측해 나갔다.설렘 가득한 데이트 장면이 이어지자 두 멤버의 얼굴에도 웃음꽃이 만개했다. "영화 같은 장면이 많이 나온다", "너무 마음이 아파 미치겠다" 등 완벽히 상황에 이입한 채 솔직한 리액션을 펼쳐 재미를 배가했다.장하오는 앞서 '환승연애3' OST '아이 워너 노우(I WANNA KNOW)'를 가창하기도 했다. '아이 워너 노우'는 장하오 특유의 따뜻한 음색이 돋보이는 곡이다. 이 곡은 발매 당시 써클차트 다운로드 차트 1위, 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 9위에 오르며 국내외 리스너들에게 많은 사랑을 받은 바 있다.성한빈과 장하오가 속한 제로베이스원은 2월 2일 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'를 발매한다. 제로베이스원은 이에 앞서 1월 9일과 23일 두 차례에 걸쳐 각각 앨범 수록곡의 음원과 뮤직비디오를 선공개한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr