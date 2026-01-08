홈 연예가화제 한소희, 걸크러쉬 매력도 예쁨주의보[TEN포토+] 입력 2026.01.08 06:55 수정 2026.01.08 06:55 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 배우 한소희가 7일 서울 성동구 한 매장에서 열린 명품 브랜드 공개 행사에 참석하고 있다. 조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [공식] 최재성♥김희정 부부된다…손 꼽히는 재벌가라더니, 아내는 갤러리 관장 ('붉은진주') [공식] "강X범 집에 시집가" 손담비, '시동생 성폭행 사건' 악플러에 승소…50만 원 배상 판결 [TEN이슈] 촬영 중 돌발 발언 터졌다…김대호도 정색, 과격한 멘트에 현장 '싸늘' ('셰프와사냥꾼') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT