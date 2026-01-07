사진=텐아시아DB

고정 프로그램만 9개에 달하는 방송인 서장훈이 MC로 나선 예능 '자식방생프로젝트-합숙맞선'이 넷플릭스 '오늘 대한민국 TOP 10 시리즈' 6위를 기록하고 있다.SBS 예능 '자식방생프로젝트-합숙맞선'(이하 '합숙맞선')은 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며 "내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는" 초현실 리얼리티 연애 프로그램이다. '합숙'이라는 밀착 환경에 '부모 동반'이라는 변수를 더했다.지난 1일 첫 방송에서는 총 20명의 출연진이 공개됐다. 첫인상 선택에서 남자들은 조은나래에게 0표를 줬고, 3표를 받은 김현준은 인기남으로 등극했다. 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1 출연자 문세훈이 마지막 남자 출연자로 등장하며 화제를 모으기도 했다. 문세훈은 사전 미팅에서 "솔로지옥 프레임 때문에 오히려 연애하기가 힘들었다"며 결혼을 목표로 '합숙맞선'에 지원한 이유를 밝혔다. 첫 회는 수도권 가구 기준 시청률 2.7%, 분당 최고 4%(닐슨 코리아 가구기준)를 기록했다.프로그램의 연출은 배정훈 PD, 김나현 PD가 맡았다. 배정훈 PD는 '그것이 알고 싶다' PD로 알려져 있고, 김나현 PD는 넷플릭스 연애 리얼리티 '솔로지옥'을 연출했다. 배 PD는 "연애 예능이지만 단순히 로맨스만 보여주고 싶지 않았다. 부모와 자식 간의 진짜 속마음, 세대 간 가치관 충돌을 냉정하게 포착하는 것이 이 프로그램의 핵심"이라며 "'그것이 알고 싶다'에서 다뤄온 진실 추적의 시선을 연애 예능에 접목했다"고 설명했다. 김 PD는 "'솔로지옥'은 출연자들의 진심이 드러나는 순간을 놓치지 않으려고 노력했다. '합숙맞선'은 여기에 부모라는 변수가 더해져 훨씬 입체적인 감정선을 그릴 수 있었다"고 말했다.'합숙맞선' 2회는 오는 8일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr