방송인 전현무가 맛집에 대한 소신을 밝힌다.‘전현무계획3’(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 13회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 ‘명불허전 미식 도시’ 부산을 다시 찾아, 부산 토박이 곽튜브조차 처음 보는 ‘양수백’ 맛집을 발굴한 현장이 펼쳐진다.이날 부산항에 뜬 곽튜브는 텐션을 풀가동하며 “부산은 세끼가 아닌 삼십 끼가 가능하다”고 외쳐 기대감을 드높인다. 전현무 역시 “우린 방송에 나온 집 말고 노포, 기사님들만 아는 곳, 다른 지방 사람들은 잘 모르는 맛집만 간다”고 당당하게 선포한다. 이어 전현무는 “곽튜브가 맨날 말하던 그 메뉴! 수백을 먹으러 가자. 근데 조금 특이한 수백이다”라며 45년 전통의 ‘양수백’ 맛집으로 향한다.이동 중, 곽튜브는 “저는 무역회사를 다녀서 부산항으로 출근도 자주 했다”며 아제르바이젠 대사관 근무 이전의 직장 생활을 떠올린다. 그는 “무역회사 직원은 술을 많이 마신다. 그래서 해장이 생명”이라며 현실 밀착형 직장인 ‘썰’까지 풀어놓는다. 그러던 중, 식당에 도착한 곽튜브는 ‘양수백’ 간판과 지하에 숨어 있는 노포의 포스에 “벌써 충격이다. 이런 곳이 있냐?”며 동공을 확장시킨다.이후, 소의 ‘양’을 한 입 맛본 뒤에는 “꼬릿함이 味(미)쳤다”며 엄지를 치켜세운다. 전현무는 ‘수백’ 국물에 경탄하는 한편, “사골로만 낼 수 있는 구수함이 아니다”라며 자연스럽게 ‘맛 추리’ 모드에 돌입한다. 실제로 사장님은 전현무에게 구수한 국물 맛의 비결을 슬쩍 귀띔해주는데, 제작진마저 놀라게 한 ‘양수백’의 비법 재료의 정체가 무엇인지에 관심이 쏠린다.9일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 13회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr