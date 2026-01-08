덱스, 박나래·키 하차 빈자리 채운다…'나혼산' 새 주인공, "마음 급해져"

사진제공=MBC

박나래, 키가 하차한 가운데, 덱스가 ‘무지개 그랜드 바자회’의 오픈런 주인공으로 등장한다. 첫 손님인 만큼 전현무, 기안84, 코드쿤스트는 맞춤 밀착영업에 나서고, 덱스는 거침없이 장바구니를 채워 ‘무지개 그랜드 바자회’의 ‘큰손’으로 등극한다고 해 눈길을 모은다.‘무지개 그랜드 바자회’ 현장에 첫 고객으로 덱스가 입장해 눈길을 모은다. 오픈런의 주인공인 덱스를 위해 전현무는 직접 구운 웰컴 푸드를 준비한다. 공개된 사진 속에는 전현무가 오븐을 열자 뿌연 연기가 뿜어져 나오는 모습이 포착된다. 이에 웰컴 푸드가 덱스의 마음을 사로잡았을지 관심이 쏠린다.덱스는 직접 체험해 보고 꼼꼼하게 물품에 대해 질문을 던진다. 그럴 때마다 전현무가 “이것도 내 거예요.”라며 사은품 끼워넣기 전략을 펼쳐 폭소를 자아낸다. 전현무, 기안84, 코드쿤스트의 진심에 덱스는 “오늘은 흥정 없습니다!”라며 쇼핑에 빠져든다.세 사람의 밀착영업에 장바구니를 채우던 덱스는 급기야 패션쇼까지 펼쳐 폭소를 자아낸다. 이어 새로운 고객이 등장하자 “마음이 급해진다”라며 쇼핑에 속도를 올린다. 터질 듯한 덱스의 장바구니가 모두를 깜짝 놀라게 만든다. ‘무지개 그랜드 바자회’의 ‘큰손’이 된 덱스의 장바구니에는 과연 어떤 것들이 들어 있을지 궁금증을 끌어올린다.이어 봉태규, 임우일, 데이식스 도운, 박천휴 등 다채로운 분야의 고객들이 방문한다고 해 기대가 쏠린다.‘무지개 그랜드 바자회’의 ‘그랜드 손님’들이 이어지는 현장은 오는 9일 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr