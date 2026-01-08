텐아시아 DB

배우 황정음이 와이원엔터테인먼트와의 동행이 끝났다.8일 와이원엔터 측은 황정음 관련 공식입장을 밝혔다. "안녕하세요. 와이원엔터테인먼트입니다. 금일 보도된 황정음 배우 관련 이슈에 대한 당사의 공식 입장을 밝힙니다. 와이원엔터테인먼트는 2025년 11월 27일 황정음 배우에게 전속계약 해지를 통보하였고, 해당 통보는 수용되어 양측 간 전속계약은 이미 종료되었습니다. 이에 따라 당사는 황정음 배우의 현재 및 향후 모든 활동, 개인적 사안, 제반 이슈와 관련하여 어떠한 관여나 책임도 없음을 분명히 밝히며, 향후 본 사안과 관련한 추가 입장 표명이나 대응 또한 일절 진행하지 않을 예정입니다. 감사합니다"라고 적혀있다.앞서 황정음은 회삿돈 횡령 혐의가 불거진 이후 자숙 기간을 가지고 있다. 그는 자신의 지분이 100%인 회사 자금 중 일부를 개인적으로 사용한 혐의로 불구속 기소됐으며, 문제 된 금액은 모두 변제한 상태다. 최근에는 고(故) 이순재를 향한 추모글을 올리며 조심스럽게 근황을 게재했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr