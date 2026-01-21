사진=메리고라운드컴퍼니

지난 12일 강남구 청담동의 한 카페에서 만난 소주연이 이렇게 말했다. 소주연은 2017년 '가그린' CF를 통해 연예계에 데뷔했다. 그는 2017년 '가그린' CF를 통해 연예계에 데뷔했다. 소주연은 배우가 되기 전 대학 졸업 후 병원 원무과에서 약 2년간 근무했으며, SNS에 올린 사진을 계기로 소속사의 눈에 띄어 연예계에 발을 들이게 됐다고 알려졌다.그는 단편 영화 '이름'과 웹드라마 '하찮아도 괜찮아'를 통해 작품 활동을 시작했으며, 이후 꾸준히 연기 경력을 쌓아왔다. 그러다 2020년 방송된 SBS '낭만닥터 김사부 2', 2023년 '낭만닥터 김사부 3'에 연이어 출연하며 인지도를 확장했다.소주연은 지난해 처음으로 tvN 미니시리즈 주연 자리를 꿰찼다. 소주연이 활약한 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익 변호사가 되며 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 법정 드라마다. 소주연은 극 중 공익 변호사 박기쁨 역을 맡았다.공익 변론을 전면에 내세운 '프로보노'는 유기견, 장애인, 외국인 노동자 등 사회적 약자의 현실을 조명하는 데서 그치지 않고, 그 안에 담긴 사연과 상처까지 깊이 들여다보며 기존 법조물과는 다른 결의 메시지를 전했다. 여기에 희망을 담은 엔딩까지 더해지며 매회 깊은 울림과 통쾌함을 동시에 안겼고, 최종회는 자체 최고 시청률인 10%(닐슨코리아 유료가구 전국 기준)를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.소주연은 데뷔 이래 처음으로 지난해 연극 '바닷마을 다이어리'에 도전하기도 했다. 그는 당시 경험을 통해 많은 것을 느꼈다고 고백했다."연극 무대를 하던 시기에 '프로보노' 감독님과 처음 미팅을 가졌어요. 연극을 했던 경험이 '프로보노'를 하면서 크게 도움됐다고 느꼈습니다. 저는 법정 신이 일종의 무대 연기라고 생각했어요. 1인극 같다는 느낌이 들었거든요. 기회가 된다면 연극도 다시 하고 싶고, 전문직 역할도 또 해보고 싶어요. 그때그때 제 마음이 가는 작품들에 계속 도전하고 싶습니다."데뷔 9년 차를 맞은 지난해, 소주연은 연극에 도전한 데 이어 tvN 미니시리즈 주연까지 맡으며 의미 있는 발걸음을 이어갔다. 업계 전반의 불황을 언급했지만, 그의 행보는 비교적 순항 중이었다. 어려운 상황 속에서도 기회를 잡을 수 있었던 이유에 관해 묻자 그는 이렇게 답했다."김성윤 감독님이 제 필모그래피를 보시고 되게 재미있어하셨어요. 회사에서 반대했을 것 같은 작품들을 많이 했던 것 같다고 하시더라고요. 그런 선택들을 해온 걸 보면 앞으로도 이 일을 오래 할 수 있을 것 같다고 말씀해 주셨습니다."소주연은 "지금 생각해 보면 감독님과 사적인 대화를 나누는 과정에서, 나만의 진정성을 느끼신 게 아닐까 싶다"라고 덧붙였다. 그는 스스로에 관해 "구체적인 목표 없이, 기회가 오면 붙잡고 계속 뭔가를 하고 싶은 사람"이라고 표현했다.거듭된 미팅을 통해 '프로보노'에 합류하게 됐다는 소주연은 "오디션을 정말 못하는 편이다. 긴장을 많이 한다"고 털어놨다. 그러면서도 "감독님은 배역 하나하나 분량에 상관없이 모두 길게 이야기를 나누셨다. 나 역시 대화를 정말 많이 했다. 처음 미팅 때만 해도 2시간 넘게 이야기를 나눴고, 이후 3차 미팅까지 이어졌다"며 "그렇게 자연스럽게 오간 이야기들 속에서 기쁨이의 결을 느끼신 것 같다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr