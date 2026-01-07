텐아시아 DB

여러 여배우가 드라마 제작발표회에 참석했다. 단아함이 돋보인 강한나부터 배우에 도전하는 트와이스 다현까지. 이들의 드레스를 분석한다.단정하고 우아함이 돋보인 강한나였다. 강한나가 선택한 옷은 브랜드 A사의 최고급 트위드 소재의 재킷. A사에서 단독으로 개발한 최초급의 트위드 크롭 재킷으로 꾸띄르 디테일이 시선을 사로잡는다. 더불어 실크 새틴 소재로 제작한 커버 버튼을 사용했다. 가격은 148만 9000원이다.안에 함께 매치한 블라우스 역시 같은 브랜드의 제품이다. 불규칙적인 플리츠 텍스쳐의 실크 쉬폰 소재가 돋보인다. 풍성한 셔링 디테일의 카라와 볼륨감 있는 소매가 인상적이다.스커트 역시 A사의 하이 웨이스트 미니스커트다. 쥬얼 트리밍의 꾸띄르 디테일이 돋보이며 같은 소재의 재킷과 셋업으로 연출할 수 있다.트와이스 두부 공주님 등장이오. 공주미 낭낭한 드레스를 입고 제작발표회에 나타난 다현이다.이날 입은 블랙 미니 드레스는 다현의 새하얀 피부와 찰떡같이 어우러졌다. 실제로 다현은 가장 하얀 연예인 TOP5 안에 들 정도로 백설기같은 피부를 자랑한다.차분한 블랙 색상에 화이트 칼라, 핑크색 리본으로 포인트를 준 이 원피스는 브랜드 S사의 제품이다. 평소 하객룩, 데이트룩으로 유명한 브랜드다. 다현이 입은 원피스는 매끄러운 태피터 소재를 사용해서 훨씬 더 고급스럽고 구조적인 느낌을 준다.허리는 잘록하게 잡아주면서 아래로 내려갈수록 자연스럽게 퍼지는 A라인이 성숙한 여배우의 분위기를 물씬 풍겨낸다. 건강하고 탄탄한 바디라인이 드러나며 다현의 비율도 더욱 좋게 만들어준다.귀여워 보이지도, 단정해 보이지도 않는다. 눈웃음이 참 매력적인 여배우 김향기지만 원피스와의 조화가 전혀 어울리지 않는다. 스트레이트 체형인 김향기는 차라리 몸에 달라붙는 핏한 상의를 입거나 아예 귀여운 룩으로 입었으면 좋았을 걸.여리여리한 여배우들도 쉽게 소화해내기 어려운 벙벙한 핏의 원피스를 툭 걸쳐놓으니 포대자루 느낌이 낭낭하다. 여기에 롱 팬츠 디자인의 바지가 키 작은 김향기의 단점을 더욱 부각시킨다.이 패션의 유일한 장점이 있다면 목선을 살짝 드러내 둥근 얼굴을 커버했다는 것 정도.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr