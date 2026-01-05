백현/ 사진= INB100

가수 백현(BAEKHYUN)이 긴 투어의 대장정을 마무리했다.백현은 지난 2~4일 사흘간 서울 KSPO돔에서 앙코르 콘서트 'Reverie dot(레버리 닷)'을 개최했다. 마지막 날인 4일 공연은 뮤니버스를 통한 온라인 스트리밍도 진행돼 현장을 찾지 못한 글로벌 팬들과도 추억을 나눴다.이날 백현은 'All I Got(올 아이 갓)'을 시작으로 본격적인 포문을 열었다. 이어, 'UN Village(유엔 빌리지)', 'Cry For Love(크라이 포 러브)', 'Pineapple Slice(파인애플 슬라이스)' 등 깊은 감성을 담은 무대로 초반부터 관객을 몰입시켰다.이어, 'Underwater(언더워터)', 'Stay Up(스테이 업)', 'Bambi(밤비)'로 한층 짙어진 분위기와 섬세한 표현력을 선보인 뒤, 라이브 밴드와 호흡하는 시간이 진행됐다. 'Chocolate(초콜릿)'을 시작으로 'Rendez-Vous(랑데뷰)', 'Good Morning(굿모닝)', 'Love Again(러브 어게인)', 'Bungee(번지)', 'Drown(드로운)', 'Ringa-Ringa-Ring(링가 링가 링)'까지 풍성한 밴드 사운드가 어우러진 무대를 통해 공연의 몰입도를 끌어올렸다.또 지난 투어에서도 강렬한 인상을 남겼던 'Truth Be Told(트루스 비 톨드)', 'Cold Heart(콜드 하트)', 'Psycho(싸이코)'를 선보이며 현장 열기를 고조시킨 백현은 미공개곡 'Magic On The Floor(매직 온 더 플로어)'를 최초 공개하며 곧 발매될 신곡에 대한 기대감을 높였다.이후, 'Betcha(벳차)', 'Poppin'(팝핀)', 'R U Ridin'?(아 유 라이딩)', 'Candy(캔디)', 'Elevator(엘리베이터)'로 이어지는 밝고 경쾌한 무대로 분위기를 반전시켜 마지막까지 관객과 호흡한 백현은 뜨거운 앙코르 요청에 힘입어 'PARANOIA(파라노이아)'와 '공중정원(Garden In The Air)'으로 재등장해 공연장을 환호로 물들였다.무대 후 백현은 "역시 우리 에리(팬덤 애칭)들 앞에서 춤추고 노래하고 이야기하는 시간이 전 제일 행복한 것 같아요. 본 투어가 끝나고 이번 공연 전까지 어떤 모습을 더 보여드릴까 고민하다 보니 제 세상은 여러분들로 가득했었다는 말을 꼭 해 드리고 싶었어요. 저와 함께 이 큰 공연장을 가득 메워주시고 함께 해 주셔서 정말 감사드립니다"라며 팬들에게 진심 어린 감사를 전했고, 엔딩곡 '놀이공원 (Amusement Park)'을 끝으로 마지막 순간을 따뜻하게 마무리했다.이처럼 이번 앙코르 콘서트는 백현이 긴 투어를 완주하며 차곡차곡 쌓아온 경험과 내공이 고스란히 녹아든 순간이었다. 고퀄리티의 무대 장치와 연출에 섬세하면서도 단단한 보컬, 퍼포먼스가 어우러지며 완벽한 시너지를 만들어내 팬들에게 '역대급 공연'이라는 호평을 이끌어냈다. 투어의 출발점이었던 서울에서 여정의 종지부를 찍으며 '공연 강자'로서의 입지를 더욱 단단히 다진 백현이 2026년에는 어떤 새로운 무대로 글로벌 팬들과 만날지 기대가 모인다.백현은 오는 17일(현지 시각) 미국 라스베이거스 'Dolby Live at Park MGM(돌비 라이브)'에서 개최되는 'BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas(백현 라이브 [레버리] 인 라스베이거스)'를 통해 글로벌 활약을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr