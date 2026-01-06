사진=텐아시아DB

1977년생 최강희가 1986년생 최다니엘과 티키타카 호흡을 보여줬다.지난 3일 방송 된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 2026년 첫 참견인으로 '지구 대표 동안' 최강희의 기상천외한 일상이 펼쳐졌다. 새벽 5시 50분, '번지 피트니스'에 도전한 그는 로프의 탄성에 몸을 맡긴 채 나 홀로 엇박자 댄스로 웃음 폭격에 시동을 걸었다. 혼자만 밝은 컬러의 운동복으로 시선을 강탈한 그는 아무리 커닝을 해도 마음대로 움직이지 않는 몸 때문에 고전하면서도, "그래도 이렇게 올라갈 때 기분이 진짜 좋다"라며 4차원의 해맑은 매력을 제대로 뿜어냈다.집으로 돌아온 최강희의 남다른 환경 보호 사명감은 유익한 즐거움을 안겼다. "쓰레기에 대한 책임을 지고 싶었다"며 남의 집 쓰레기까지 주워 분리수거를 했던 일화를 밝힌 최강희는 블로그에 꾸준히 쓰레기 일지를 기록하며 제로 웨이스트를 실천 중이었다. 이사 올 때도 챙겨오는 등 꾸준히 모은 우유팩과 폐건전지를 가득 담아 행정복지센터를 방문, 이를 휴지 2롤과 새건전지 9개로 교환해, 세상 행복한 미소를 지었다.이날의 백미는 최다니엘과의 강화도 김장기. 누가 고마움을 표현할 때 대신 쿠폰을 써달라고 한다는 최강희는 송은이, 지현우, 오정세로부터 받은 10년이 훌쩍 지난 쿠폰을 보물처럼 간직했는데, 이날 신체 프로필 186cm라고 알려진 최다니엘이 그 쿠폰으로 소환됐다.그런데 친한 줄만 알았던 두 사람 사이에 비 오는 날 카페에서 함께 영화를 보거나 UFO를 발견해 남양주까지 따라갔다던 범상치 않은 추억담이 공개되자 스튜디오는 핑크빛 설렘으로 초토화됐다. 연프 애청자 고준희 역시 '우결'을 보는 것 같다며 과몰입할 정도였다.실상은 핑크빛 기대 그 이상의 환장의 케미. 아궁이에 장작을 넣다 나란히 머리카락을 태워 먹으며 '커플 번(Burn) 헤어'를 만들더니, 육수에 고등어를 김칫소엔 고수를 넣는 수상한 '김장 박사' 최다니엘과 그를 따라 정해진 레시피 없이 오직 '강짱 마음대로' 레시피를 만드는 호흡이 압권이었다. 하지만 우려와 달리 완성된 고수 김치를 맛본 송은이는 감탄을 금치 못했다.성공적으로 15포기 김장을 마친 최다니엘은 '강희 자유 이용권' 쿠폰을 요구하며 다음 만남을 기약했다. 이를 지켜보던 전현무가 "아주 서로 못 만나서 안달이구만!"이라며 끝까지 '망붕'으로 웃음의 정점을 찍었다. 이렇듯 서로를 향해 "진짜 특이해"라고 말하면서도 묘하게 닮은 환장의 최최강 커플 케미는 2026년 첫 토요일 밤을 기막힌 웃음과 설렘으로 장식했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr