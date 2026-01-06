사진제공=SBS '비서진'

그룹 아이브 안유진이 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 'my 스타'로 출연을 확정했다.최근 공개된 '비서진' 예고편에 따르면, 오는 9일 방송분에서는 '2025 SBS 가요대전'의 진행자이자 아이브 멤버로 활약 중인 안유진의 하루가 담긴다. 이날 방송에는 그를 보좌하는 일일 매니저로 배우 이서진과 방송인 김광규가 합류해 특별한 일상을 보여준다.안유진은 '가요대전' 통산 4년 연속, 총 6회에 걸쳐 사회를 맡으며 프로그램의 상징적인 인물로 입지를 굳혔다. 이번 방송에서 그는 진행자로서의 전문적인 면모는 물론, 멤버들과 함께하는 유쾌한 뒷이야기를 공개하며 시청자들을 만날 전망이다.특히 안유진은 무대 뒤 긴박한 상황에서도 평정심을 유지하는 비결로 "퀸의 마인드"를 강조해 시선을 모았다. 예고 영상 속 안유진은 일일 매니저인 이서진과 김광규에게 직접 이 마인드를 전수하며 현장 분위기를 주도했다. 두 사람은 안유진의 남다른 에너지에 당황하면서도 그의 목 관리를 위해 생수를 챙기는 등 밀착 보좌를 이어가 웃음을 유발했다.현장에는 아이브 멤버들도 동행해 존재감을 드러냈다. 멤버들은 무대 위 모습과는 다른 발랄한 매력을 발산했다. 멤버들이 "두바이 쫀득 쿠키"를 먹고 싶다고 언급하자, 김광규는 "쫑크? 강아지 이름이야?"라고 되물었다. 이어 이서진은 이른바 '두쫀크' 대신 일반 초코 쿠키를 건네 멤버들을 당황하게 만들며 색다른 케미스트리를 보였다.가요대전 일정을 마친 후에는 이서진, 김광규, 안유진이 함께 요리와 집 꾸미기를 즐기는 크리스마스 홈파티 현장이 펼쳐질 예정이다.안유진이 소속된 아이브는 현재 글로벌 시장에서 강력한 영향력을 발휘하고 있다. 지난해 발표한 앨범들이 연달아 흥행하며 '7연속 밀리언 셀러' 기록을 세웠고, 'REBEL HEART', 'ATTITUDE', 'XOXZ' 활동으로 음악방송 통산 20관왕을 달성했다. 올해에는 지난해 서울에서 시작한 두 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'을 통해 전 세계 팬들과의 만남을 이어간다.안유진과 아이브가 출연하는 SBS '비서진'은 오는 9일 밤 11시 10분에 방영된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr