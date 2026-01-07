사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

제로베이스원 한유진이 완전한 성인이 된 모습을 선보였다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '탑게이가 성대하게 주최한 2026년 첫 성인식 제로베이스원 한유진'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한유진은 이제 성인이 된 2007년생이라고 밝혔다. 이어 한유진은 성인이 된 기념으로 선서문 까지 준비 해 와 앞으로 소년이 아닌 남자로 변신할 것임을 알렸다.한유진을 귀여워 하던 홍석천은 성인이 된 기념으로 버킷리스트 같은 것이 있냐고 물었다. 이에 한유진은 "제가 하고 싶었던 노래 같은 것들이 커버하고 싶었는데 아직 미성년자라서 못한 것들이 있고 그렇다"고 했다.이에 홍석천은 어떤 게 있냐고 물었고 한유진은 "섹시 콘셉트인 노래가 있었는데 그걸 이제 성인이 되면서 제가 커버 영상을 따로 찍었다"고 했다. 홍석천은 "팬들이 많이 하는 이야기인데 또다른 버킷리스트가 섹시 콘셉트 'Over Me' 댄스 무대다"고 했다.이후 홍석천은 한 번 무대를 보여달라고 했다. 한유진은 열심히 댄스를 커버했고 이후 홍석천과 김똘똘도 합류하며 합동 무대를 꾸몄다. 홍석천은 "이제 성인이 돼서 뭘 해도 섹시한데 자기 객관화가 잘 된다"며 "앞으로 활동 계획이 있냐"고 했다.이에 한유진은 1월 중 선공개곡 두 개가 나오고 2월에 발매가 된다고 전했다. 홍석천과 김똘똘은 성인이 된 한유진에게 바쁜 스케줄로 힘들겠지만 20살을 마음껏 즐기라고 했다. 한유진은 되고 싶은 추구미에 대해 귀엽고 그런 남자 보다 섹시한 남자가 되고 싶다고 포부를 밝혀 팬들의 마음을 술렁이게 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr