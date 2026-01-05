사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 차태현이 '틈만 나면,'에서 방송인 유재석을 저격해 웃음을 자아낸다.오는 6일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,' 38회에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 틈 친구로 차태현, 김도훈이 출격한다.차태현은 등장부터 시끌벅적한 기운으로 분위기를 장악한다. 이날로 네 번째 출연인 차태현은 출연할 때마다 최고 시청률을 탄생시킨 장본인. 유재석은 목소리로 남다른 존재감을 과시하는 차태현의 등장에 "내 속 뒤집개 또 왔네"라며 웃음을 참지 못한다. 차태현은 "요즘 나의 모든 일과가 오후 3시 전이면 끝난다"라며 평안한 근황을 전하더니, 제작진을 향해 대뜸 "그래서 내가 틈이 나서 부른 거냐"라고 도발(?)해 폭소를 자아낸다.그런가 하면, 이날 유재석과 차태현은 쉴 틈 없는 저격 티키타카로 텐션을 끌어 올린다. 차태현은 유재석이 "옛날엔 종국이가 오르막길만 가면 '어우 맛있어' 이래서 꼴 보기 싫었는데, 요즘은 나도 오르막길이 좋다"라며 무심코 얘기하자 "그럼 다른 사람들도 형 꼴 보기 싫어해"라고 저격해 웃음을 유발한다.뿐만 아니라 유연석이 "옛날에 이 거리가 양방길(양방향 길)이었다"고 하자, 차태현은 "양반길? 그럼 재석이 형은 못 왔겠다"라고 일격을 가한다. 그러자 유연석은 "양반길이 아니라 양방향 길이다"라며 재빨리 정정에 나서 차태현을 빵 터지게 한다는 전언이다.차태현, 김도훈이 출연하는 '틈만 나면,' 38회는 6일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr