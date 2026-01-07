사진=텐아시아DB

배우 김선영이 영화 ‘슈가’ 특별 출연 소식을 전하며 연초부터 쉼 없는 활약을 예고했다.영화 ‘슈가’는 1형 당뇨병 판정을 받은 어린 아들을 위해 법과 규제의 장벽을 넘어 직접 의료기기를 만들어낸 엄마 미라(최지우 분)의 뜨거운 사랑과 성장을 담은 휴먼 실화 드라마다.김선영은 식약처 수사관 역을 맡아 최지우와 호흡할 예정이다. 특유의 카리스마를 통해 극에 깊이를 더할 것으로 기대된다.지난해 드라마 ‘중증외상센터’를 시작으로 ‘미지의 서울’, ‘첫, 사랑을 위하여’에 연이어 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시 한번 입증한 김선영. ‘애마’, ‘컨피던스맨 KR’에서는 특별 출연만으로 강렬한 인상을 남기며 ‘역시 김선영’이라는 찬사를 끌어냈다.김선영은 ‘자백의 대가’에서도 걸걸한 입담 속 정 많고 솔직한 매력을 지닌 폭력 전과 4범 왈순 역을 맡아 캐릭터를 입체적으로 완성했다. 이어 지난달 21일 방송된 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 ‘러브 : 트랙’ 여섯 번째 이야기 ‘김치’의 주인공 박영미 역으로 분해, 절제된 감정 안에 깊은 모성애를 그려내며 안방극장에 묵직한 여운을 남기기도 했다.김선영이 특별 출연한 영화 ‘슈가’는 오는 21일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr