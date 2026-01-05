사진=소향 SNS

사진=소향 SNS

가수 소향이 커버 무대를 제대로 소화하지 못한 일에 사과했다.소향은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "감사한 한 해가 지나고 또 다른 감사를 나의 사랑하는 주님께 기대하며 미리 감사함다~ 저를 사랑해 주신 모든 분들에게 감사한 마음을 전해요!🥰🌟🙏다들 건강한 새해 복되고 행복한 2026년도 꿈꾸어 보아요!🌠"라고 인사를 전했다.함께 공개된 사진들 속에는 지난달 31일 소향이 가수 박혜원·영빈과 함께 야외에서 포즈를 취하고 있는 모습. 이날 소향은 밤 11시부터 서울 중구 명동 일대 초대형 미디어 파사드 앞에서 펼쳐진 '2026 카운트다운 쇼 라이트 나우'에 출연해 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든(Golden)'을 커버했다.그러나 도입부부터 음정이 맞지 않는 면모로 불안함을 초래했다. 후반으로 갈수록 화음이 맞아갔지만 "화음이 느껴지지 않는다", "소향의 튀는 목소리만 들렸다"라는 질타를 받았다.이후 소향이 두 가수와 함께한 인증샷을 SNS에 게재하자 한 누리꾼은 "노래 X나 다 망치네. 고음뽕에 취해서 소리만 지르네 노래 X나 못 불러요"라는 댓글을 남겼다. 이에 소향은 "그러게요…제가 다 망쳤어요..ㅠㅠ 저도 너무 아쉽습니다ㅠㅠ"라고 직접 고개를 숙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr