사진=텐아시아 DB

사진=신기루 SNS

코미디언 신기루가 SBS 예능 프로그램을 공개적으로 저격했다.신기루는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "동상이몽 대기실 과자 라인업 별로라서 앞으로 안 나가려고 했는데, 작가님의 선물에 보류 처리"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신기루가 SBS 예능 '동상이몽' 녹화를 위해 대기실을 찾은 모습. 대기실에는 작은 캔디류와 곡물 과자들이 있었다. 그러나 신기루의 마음에는 들지 않았고, 신기루는 개인 선물을 따로 받자 만족감을 드러냈다.한편 신기루는 2024년 SBS 연예대상에서 '덩치 서바이벌-먹찌빠'로 이국주, 박나래, 풍자와 함께 베스트 케미상을 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr