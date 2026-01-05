/사진 = 차현승 유튜브

사진=차현승 SNS

댄서 겸 배우 차현승이 백혈병 투병 이후 연기 활동 복귀를 위해 노력 중인 근황을 전하며 솔직한 심경을 밝혔다.지난 4일 차현승의 유튜브 채널에는 ‘크리스마스와 새해 첫날은 무엇을 했을까요?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 그는 미팅을 앞두고 미용실을 찾은 모습을 전하며 “지금 머리 상태로 샵에 가는 게 웃기긴 한데, 혼자 밀지 말라고 하더라. 오늘 감사하게도 미팅이 있어서 깔끔하게 하고 가려고 한다”고 말했다. 이어 “이제는 정말 일하고 싶다. 오디션이나 일이 있으면 연락 달라. 너무 오래 쉬었다”며 복귀에 대한 간절한 바람을 나타냈다.미팅을 마친 뒤 다시 카메라 앞에 선 그는 투병 이후 달라진 자신의 이미지에 대해 언급했다. 차현승은 “아프고 항암 치료를 하면서 예전에 갖고 있던 강한 캐릭터가 많이 사라졌다. 그래서 이번 작품과는 조금 맞지 않을 것 같다고 하시더라”고 전했다. 그러면서도 “배역과 이미지의 조화가 중요한 건 당연하다”며 담담하게 받아들이는 모습을 보였다.현재 겪고 있는 신체적 제약에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 “지금은 할 수 없는 게 많다. 타투 제거도 안 되고, 다이빙이나 격한 러닝, 강도 높은 운동도 못 한다. 그래서 가볍게 계속 움직이는 것밖에 할 수 없어, 가능한 것부터 차근차근 해보려고 한다”고 말했다. 이어 “어쩔 수 없다. 1월 1일에도 헬스장에 간다. 가만히 있는 것보다 조금이라도 움직이는 게 낫다”며 스스로를 다독였다.끝으로 그는 “오늘도 또 다른 미팅을 하러 간다. 계속 여기저기 두드려봐야죠. 지난번 기회가 제 것이 아니었다면, 또 다른 걸 찾아가면 된다”며 연기 복귀를 향한 굳은 의지를 다시 한 번 강조했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr