기안84가 숙취 속에서도 와인 마라톤을 완주하며 눈물을 흘렸다.4일 방송된 MBC '극한84'에서는 프랑스 메독 마라톤 후반부가 그려졌다.앞서 기안84는 마라톤 대회 전날 마셨던 술 때문에 숙취로 탈수 증상, 근육 경련까지 결국 쓰러졌던 것.이날 방송에서 기안84는 응급차가 지나가는 것을 보면서 "나도 좀 실어가라"며 "원래 마라톤 하면 구토가 올라오는 체질인데 와인을 마셔서 체한 것처럼 되더라"고 토로했다.하지만 기안 84는 포기하지 않았고, 완주 지점을 단 4km만 남겨뒀다. 그러던 중 마라톤 대회 부스에서 아이스크림을 발견했다. 마라톤에서 처음 보는 아이스크림에 기안84는 아이스크림 두 개를 양손에 들고 먹었다.기안84는 "이름을 아이스크림 마라톤으로 바꿔야 한다"며 시원한 아이스크림에 감동의 눈물을 흘렸다. 그는 "맨 마지막에 아이스크림을 주는데 그게 진짜 천사를 만난 느낌이었다"며 감격해했다.크루장으로서 책임감이 컸다며 기안84는 "기록이 아쉽다. 내가 재능이 없나? 생각했다"고 아쉬움을 드러냈지만, 최종 기록 약 5시간 남짓 862등 상위 10%로 마라톤을 완주했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr