XG/ 사진 제공=XGALX

그룹 XG(엑스지)가 오는 23일 컴백을 앞두고 선공개곡으로 월드와이드한 인기를 보여주고 있다.XG는 최근 유튜브 채널 'The Voice'(더 보이스)를 통해 공개된 선공개곡 'GALA' 퍼포먼스 영상으로 101만 뷰를 돌파(지난달 31일 기준), XG를 향한 글로벌 팬들의 높은 관심을 입증했다. 여기에 두 번째 선공개곡 '4 SEASONS'(포 시즌스) 뮤직비디오 역시 공개 이후 조회수 100만 회를 훌쩍 넘기며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 특히 NBC 음악 오디션 프로그램 'The Voice' 파이널 무대로 다시 조명된 선공개곡 'GALA'는 XG의 퍼포먼스 공개 후 많은 이들의 호평을 얻고 있다.여기에 래퍼 Snoop Dogg(스눕 독)은 자신의 인스타그램 스토리에 XG의 'GALA' 퍼포먼스를 공유하며 팬들 사이 화제를 모으기도 했다. 미국 TV 프로그램 첫 출연임에도 XG가 완성도 높은 무대를 꾸미면서, 2026년에도 선공개곡 'GALA'를 향한 열기가 여전히 뜨겁다.'GALA'를 뒤이은 XG의 두 번째 선공개곡, '4 SEASONS' 또한 겨울 감성을 정조준하며 팬심을 사로잡고 있다. 멤버 치사, 히나타, 쥬리아의 포근한 음색과 어쿠스틱 사운드가 매력적인 '4 SEASONS'는 Spotify(스포티파이) 'New Music Friday'(뉴 뮤직 프라이데이) 플레이리스트에도 진입하며 존재감을 드러냈다.선공개된 'GALA'와 '4 SEASONS'로 사랑받고 있는 XG는 오는 23일 첫 정규앨범 'THE CORE - 核'(더 코어 - 핵)으로 컴백한다. 첫 정규앨범 'THE CORE - 核'에는 선공개곡인 'GALA', '4 SEASONS'와 함께 'XIGNAL (The Intro)'(씨그널 (더 인트로)), 'ROCK THE BOAT'(록 더 보트), 'TAKE MY BREATH'(테이크 마이 브레스), 'NO GOOD'(노 굿), 'HYPNOTIZE'(힙노타이즈), 'UP NOW'(업 나우), 'O.R.B (Obviously Reads Bro)'(오비어슬리 리즈 브로), 'PS118'(피에스118)까지 총 10곡이 수록돼 풍성한 플레이리스트가 완성됐다.2026년 컴백 포문을 여는 XG는 오는 23일 첫 정규앨범 'THE CORE - 核' 발매 후 2월부터 두 번째 월드투어 'XG WORLD TOUR: THE CORE'(엑스지 월드 투어: 더 코어)를 전개하며 전 세계 팬들을 가까이 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr