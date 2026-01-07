사진=채널A

오연서가 1살 연상 파트너 최진혁과의 완벽한 연기 호흡을 자랑했다. 최진혁의 신체 프로필은 187cm라고 알려졌다.오는 17일(토) 첫 방송하는 채널A 새 주말 드라마 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. '아기가 생겼어요' 측은 2일(목), 태한주류 모태솔로 워커홀릭 '장희원' 역을 맡은 오연서의 서면 인터뷰를 공개해 이목이 쏠린다.오연서는 '아기가 생겼어요'를 선택한 이유로 김진성 감독과 캐릭터를 꼽았다. 그는 "감독님과 '플레이어2: 꾼들의 전쟁'을 함께 했었는데 당시 너무 즐겁게 촬영했고, 감독님에 대한 믿음도 있었습니다"라고 한 후 "'아기가 생겼어요' 대본도 재미있게 봤습니다. 장희원 캐릭터의 매력에 계속 마음이 끌렸고, 그 캐릭터를 연기하게 된다면 즐겁겠다는 생각이 들어 선택했습니다"라며 '아기가 생겼어요' 출연을 결심한 이유를 공개했다.그는 캐릭터 싱크로율에 관해 "30% 정도 맞는 것 같습니다"라면서 "저도 일에 있어서 진심으로 열심히 노력하고 있지만, 희원이 일을 진심으로 대하는 태도나 노력을 배우고 싶습니다. 누구에게나 친절하고 진심으로 다가가며 똑소리 나고 밝고 따뜻한 희원의 장점도 배우고 싶습니다"라고 캐릭터에 대한 남다른 애정을 고백했다.1987년생 오연서는 "최진혁 배우와의 케미를 점수로 매긴다면 100점 만점에 100점"이라고 밝혔다. 이어 "어떤 상황에서든 늘 배려해 주시고 많이 양보해 주십니다. 연기 합도 잘 맞아 척하면 척이어서 즐겁고 마음 편하게 연기하고 있습니다"라고 밝혀 두 사람의 연기 호흡에 대한 기대감을 끌어올렸다.1~2부 중 가장 추천하는 장면에 대해 오연서는 "엄마와 대면하는 장면과 희원이 미래와 아이 사이에서 고민하는 장면이 기억에 남습니다"라고 밝혔다. "'실제로 이런 상황이 발생한다면 어떨까?'하고 생각해 봤는데, '어떤 선택을 하게 되더라도 많이 어렵고 마음 아프며 힘들었겠다'라는 생각이 들었습니다. 그래서 촬영할 때 더 감정적으로 어렵게 느껴졌던 것 같고, 이걸 어떻게 풀어가면 좋을지 고민도 많았습니다. 고민한 만큼 시청자분들도 희원에게 많이 공감해 주셨으면 좋겠습니다"라며 캐릭터에 몰입하기 위한 남다른 준비 과정을 밝혔다.오연서는 "'아기가 생겼어요'가 추운 겨울, 따뜻함을 드릴 수 있는 드라마가 되길 바랍니다"라며 "두준과 희원의 이야기 외에도 모든 캐릭터가 매력 있고 사랑스러워서 즐겁게 시청하실 수 있을 것 같습니다. 또한 두준과 희원의 사랑이 어떻게 될지 기대해 주시면 좋겠습니다"라며 진심을 전했다.'아기가 생겼어요'는 1월 17일(토) 밤 10시 30분 첫 방송 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr