사진=위버스

사진=온라인 커뮤니티 갈무리

가입자 5000만명의 국내 최대 팬 플랫폼 위버스에서 개인정보 유출이 발생했다.2일 가요계에 따르면 위버스에서 개인정보 유출 사태가 발생했다. 위버스는 하이브의 자회사인 위버스 컴퍼니가 운영하는 팬 소통 플랫폼이다. 그룹 방탄소년단 등 하이브 소속 아티스트 외에도 SM엔터테인먼트의 라이즈, 에스파를 비롯해 YG엔터테인먼트의 트레저 등 유명 그룹이 입점해 있다.최근 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 위버스 직원으로 추정되는 인물이 지인과 나눈 모바일 메신저 대화 내용이 공개돼 논란이 불거졌다. 공개된 이미지에는 특정 인물의 팬 사인회 당첨 여부를 조회하거나 앨범 구매 수량 등 관련 정보를 언급하는 내용이 담겼다.해당 사안은 시스템상의 문제가 아닌 직원 개인의 비위 행위로 확인됐으며, 위버스 측은 강경 대응에 나섰다. 위버스컴퍼니 측은 "본 건은 사규 및 취업규칙을 위반한 구성원의 비위 행위로, 회사는 관련 제보를 받은 즉시 사실 확인과 함께 조사를 진행했다"며 "그 결과 고객 및 회사에 피해를 일으킨 점이 확인됐다. 해당 구성원을 즉시 직무에서 배제하고 인사위원회에 회부했으며, 법적 조치를 검토 중"이라고 밝혔다.더불어 "당사는 이번 구성원 비위로 인해 피해를 입은 고객께 사과와 함께 비위자에 대한 조치 상황을 상세히 설명 드릴 예정이며, 재발 방지를 위해 임직원 대상 교육과 내부 통제 체계를 강화할 계획"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr