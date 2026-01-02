이상민/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=JTBC '아는형님'

윤정수, 럭키, 박하나, 남보라가 2026년 '아는 형님' 첫 에피소드를 장식한다.3일 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 새해를 맞아 행복한 기운을 전파하러 온 새신랑 윤정수, 럭키와 새신부 박하나, 남보라가 출연한다. 이들은 풋풋하고 사랑 넘치는 에피소드들로 스튜디오를 따뜻하게 물들일 예정이다.이날 윤정수는 "청첩장 보낼 사람을 정하는 기준이 어려웠는데, 최대한 고려해도 막상 당일에 못 온다는 사람이 많아서 곤란했다. 이상민에게 청첩장을 보냈는데 메시지를 읽고 답도 없길래 못 오는 줄 알았는데 당일에 와서 놀랐고, 온다고 연락했던 이수근은 막상 오지 않아서 더 놀랐다"라며 결혼식 비하인드를 공개한다.이어 럭키는 "상견례 때 장인어른이 본명 풀 네임을 외워오셔서 영어로 인사를 나웠다. 외국인 사위를 배려해 주시는 모습에 너무 감사했다"라며 상견례 에피소드를 밝힌다. 이어, "항상 방송에서 외국인 특집으로 불러줬는데 결혼하니 '결혼 특집'으로도 나올 수 있어서 좋다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.박하나는 "결혼식에서 어릴 때부터 키워주신 할머니와 신부 입장을 같이 했다. 치매 때문에 나도 못 알아보셨었는데, 그날따라 컨디션이 좋으셔서 같이 입장할 수 있었다"라며 감동적인 일화를 공개해 훈훈함을 자아낸다.이밖에도 남보라는 "형제 관계가 오빠 1명, 동생이 11명이다. 결혼식장을 정할 때 가족 대기실이 넓은 곳을 기준으로 골랐다. 결혼식 당일 시댁 식구까지 총 22명이 이동하고 샵을 3군데 예약했다. 슈퍼주니어 스케줄 할 때랑 똑같다고 생각하면 된다"라고 귀여운 고충을 토로한다.JTBC '아는 형님'은 오는 3일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr