배우 이미도가 광배근을 자랑했다.지난 1일 이미도는 자신의 계정에 "우아하기로.. 마음먹고 참다참다 결국 광배를 열고 말아.. 예쁘게 꾸미고 좋아하는 사람들과 함께하니 너무나 행복했던 2025 마지막날🫶🏻 #kbs연기대상"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이미도는 2024 KBS 연기대상에 참석한 모습. 우아한 포즈를 취하다 시원하게 광배근을 오픈했다.이미도가 출연한 KBS 2TV '24시 헬스클럽'(연출 박준수, 최연수/ 극본 김지수 /제작 CJ ENM STUDIOS, 본팩토리)은 근성이 넘치는 헬치광이 관장 도현중(이준영 분)이 근심이 과다한 헬린이 회원들의 인생을 파격 교정하며 펼쳐지는 두근두근 근(筋)성장 코믹 로맨스다. 이미도는 극 중 헬스클럽 직원 '로사' 역으로 분했다. 까다로운 회원들을 능숙하게 다루는 헬스장의 터줏대감으로, 2대 관장이 된 도현중을 불청객으로 여기며 그를 견제하는 인물이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr